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Первая в 2023 г. познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля

С 30 марта по 1 апреля 2023 г. в Москве состоится первая в 2023 г. городская акция «День без турникетов». Все желающие смогут посетить более 140 площадок столичных предприятий, мастерских и технопарков. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чтобы стать участником, достаточно выбрать экскурсию и зарегистрироваться на сайте проекта.

«Этой весной к познавательной акции присоединились 25 новых площадок Москвы. Гостей ждут на промышленных производствах, в офисах известных компаний, в творческих мастерских и научных лабораториях. Их сотрудники проведут экскурсии, в том числе с использованием оборудования дополненной реальности, и мастер-классы. Отдельные программы для юных горожан подготовили в детских технопарках», –– сказала Наталья Сергунина.

В этом сезоне можно побывать на экскурсиях в мэрии Москвы и Московской городской Думе: увидеть исторические части зданий и прогуляться по отреставрированным коридорам. В университете правительства Москвы горожане протестируют VR-тренажеры, которые помогают обучать госслужащих. Так, один из образцов позволяет выступить с речью перед виртуальными слушателями и подготовиться к сложным вопросам из зала. Еще здесь расскажут о вариантах развития карьеры для молодежи и предложат поучаствовать в викторине.

В центре «Союзмультпарк» на ВДНХ пройдут экскурсии по 18 аттракционам с технологиями погружения: виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом, трехмерной анимацией, системой бесконечной генерации графики и видеопроекцией.

Свои лаборатории для школьников, студентов техникумов и колледжей старше 14 лет и неравнодушных к науке москвичей откроет Мосгаз. В офисе «Сбера» гостей ждут экспозиция музея компании и бизнес-игра. Также запланированы экскурсии по объектам известной аптечной сети.

Детей приглашают в разные технопарки Москвы, где они узнают о робототехнике и 3D-моделировании, архитектуре и мультипликации, работе транспорта и наукоемких технологиях. А в экоцентрах расскажут о разнообразии природы России, о сохранении окружающей среды, разделении отходов, правильном образе жизни.

Кроме того, для участников будут открыты двери музеев, центров различных видов спорта, музыкальных и творческих студий, фермерского хозяйства и даже кузни. Не обойдется без постоянных площадок акции, среди которых –– павильон «Умный город», музей славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, различные экспозиционные пространства и достопримечательные места столицы.

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