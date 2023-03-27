Sistemma запустила российский аналог ChatGPT

Sistemma, российская ИТ-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России. Об этом CNews сообщили представители компании Sistemma.

Новая модель функционально идентична возможностям ChatGPT-3,5 и способна создавать качественные тексты, обладает энциклопедическими знаниями, может ответить на вопросы, предложить рецепты, составить программу обучения, написать эссе, код или резюме или просто поддержать беседу от лица знаменитых людей. Модель может адаптироваться к предпочтениям пользователя и учитывать контекст общения.

SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур, что значительно повысит эффективность их работы. Кроме того, компания активно работает над созданием модели по работе с изображениями и видео. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов, находящихся на них. Открытие бета-тестирования этой функции планируется на июнь 2023 г.

SistemmaGPT способна находить и анализировать в режиме реального времени данные по всем российским компаниям, по предпосылкам находить всех, кто нуждается в определенных услугах; составлять стратегию развития и давать конкретные рекомендации по поиску потенциальных клиентов, отталкиваясь от характеристик пользователя, в отличие от ChatGPT, который дает общие рекомендации, не привязываясь к конкретным компаниям и услугам.

«Прямо сейчас происходит стремительное развитие искусственного интеллекта с точки зрения его практического применения. Российские компании как никогда заинтересованы в развитии отечественного сервиса, чтобы быть независимыми от внешних факторов. Одной из таких разработок является SistemmaGPT. Наша модель помогает существенно снизить издержки, увеличивает эффективность и упрощает автоматизацию бизнес-процессов. Мы создаем цифровую модель потребностей всех компаний в России, когда, введя услугу, можно увидеть всех своих потенциальных потребителей в моменте и обратиться к ним напрямую. Искусственный интеллект - это уже наша реальность, и нужно вовремя воспользоваться всеми открывающимися возможностями», - отметил Сергей Зубарев, основатель и генеральный директор Sistemma.

Российский бизнес может протестировать функционал уже сейчас. Интегрированный в коммерческие и государственные организации, он также способен решать задачи: анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, работать с пользователями в социальных сетях, управлять складом и так далее.

16 марта 2023 г. на заседании съезда РСПП Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития цифровых платформ в сфере предпринимательства и системе государственной власти и поручил государственным организациям и бизнесу осваивать модели управления на основе больших данных.

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Sistemma – российская ИТ-компания, созданная в 2018 году и специализирующаяся на обработке естественного языка. Компания предоставляет услуги в области интеграции, анализа, моделирования и обработки данных, прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов, в том числе продаж и маркетинга. Разработки компании могут быть использованы в виде импортозамещения, так как Sistemma базируется на российских серверах и полностью независима, в отличие от аналогов.