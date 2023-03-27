Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» адаптировали для слабовидящих

Слабовидящим пассажирам станет удобнее пользоваться мобильным приложением «Архангельская область транспорт» – информацию теперь можно просматривать в виде текста с крупным шрифтом и повышенным уровнем контраста. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

На главном экране появилась кнопка для перехода в версию для слабовидящих. Перейдя в данный режим, пользователь сможет просматривать информацию о маршрутах и расписании общественного транспорта в текстовом формате.

«Архангельская область планомерно работает над повышением качества транспортного обслуживания населения, в том числе внедряет цифровые сервисы, без которых невозможно представить современный общественный транспорт. Мы получили запросы от пользователей на добавление версии для слабовидящих в приложении «Архангельская область транспорт». Проработали данный вопрос совместно с разработчиком – компанией «Датапакс». Надеемся, что наши пассажиры оценят обновленную версию», – сказал Павел Окладников, министр связи и информационных технологий Архангельской области.

«Для нас важно, чтобы люди, испытывающие проблемы со зрением, могли комфортно пользоваться мобильным приложением. Стоит отметить, что версия для слабовидящих может пригодиться любому пользователю, кому удобнее просматривать информацию в текстовом виде», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» – сервис информирования пассажиров о работе городского общественного транспорта. С его помощью пользователи планируют оптимальный маршрут с учетом пересадок, уточняют расписание и отслеживают передвижение транспорта онлайн.

Цифровой сервис запущен в 2022 г., и на сегодняшний день его установили 30 тыс. пассажиров. Число пользователей увеличилось в три раза с момента запуска, при этом каждый пятый активно использует приложение ежедневно. Скачать мобильное приложение можно в Google Play и App Store.

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров. Программное обеспечение компании включает в себя набор функций для решения задач планирования, управления и контроля работы общественного транспорта.