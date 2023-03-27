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«Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023»

4 апреля 2023 г. в Москве на конференции CNews «Импортозамещение 2023», посвященной переходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг».

Во время мероприятия эксперты обсудят, какие отечественные решения получили импульс для развития, с какими трудностями сталкивается ИТ-индустрия и как быстро проходит замена зарубежных решений на отечественные.

Одним из событий конференции станет презентация программного продукта «Турбо трекинг», реализованного на платформе «Турбо», которая предназначена для разработки высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов крупных и средних предприятий.

«Турбо трекинг» охватывает весь спектр задач проектных команд. Среди ключевых: планирование проектов, управление службой поддержки пользователей, единое хранилище документации, управление задачами и др. Этот инструмент позволяет заменить несколько функциональных решений, что значительно упрощает интеграцию.

Участникам встречи «Турбо трекинг» представит Илья Владимирович, директор по продуктам «Турбо». Он выступит с докладом в деловой программе конференции. Спикер расскажет о возможностях российского ИТ-решения для бизнеса.

В выставочном пространстве конференции участники смогут посетить стенд «Турбо» и познакомиться со всей линейкой решений.

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«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х», которая развивается российскими разработчиками с 1991 г. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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