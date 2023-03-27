CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла

В Хабаровском крае специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 оснастили российской цифровой автоматикой припортовую станцию Ванино – парк Новый район. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

«Цифровизация станций и перегонов повышает эффективность и безопасность инфраструктуры. В прошлом году мы оснастили современной российской автоматикой 12 объектов на Восточном полигоне, все оборудование адаптировано к местному суровому климату. Результат этой работы – рост пропускной способности линий, сокращение расходов на эксплуатацию», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520.

Движением поездов на станции Ванино – парк Новый район теперь будет управлять новейшая система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Система позволяет персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, выявлять предотказные состояния.

В систему встроена защита от киберугроз, что особенно важно для объектов критической инфраструктуры.

Станция Ванино – парк Новый район – часть Ванинского железнодорожного узла, где вагоны сортируют и отправляют к причалам крупнейшего порта Ванино, а также на морской паром, соединяющий материк и остров Сахалин.

***

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода

CNews Analytics выпустил рейтинг операторов фискальных данных 2023

«Дочку» сбежавшей из России IBM наказали рублем за отказ обслуживать Linux в Центробанке

Закрылся российский портал открытых госданных

«Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек

«Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще