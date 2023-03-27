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«Базис.DynamiX» обновил технологии работы с СХД

Российский разработчик облачных решений «Базис» обновил свою платформу для построения динамической инфраструктуры «Базис.DynamiX» до версии 3.8.5, куда вошли больше десятка обновлений, большая часть из которых – новые функции, хотя есть и проработанные среди уже имеющихся. В новой версии разработчики повысили надежность работы всех систем, ускорили работоспособность и расширили функциональность и инструментарий продукта.

Была доработана технология shared LUN для взаимодействия с внешними СХД. Теперь заказчик может получить доступ к дисковым ресурсам, минуя этап разработки драйвера под каждый СХД, для взаимодействия с управляющим контуром системы хранения.

Работа драйверов для СХД Hitachi G-, F- и совместимых с ними серий c операционными системами Panama 1 и 2 также была оптимизирована. Использование драйвера позволяет реализовать максимальную производительность дисковой подсистемы, а также получить все преимущества, предоставляемые программно-управляемым взаимодействием с СХД через API – быстрое клонирование и создание снимков дисков, большее число операций ввода-вывода для чувствительных к производительности подсистемы ввода-вывода приложений благодаря прямому подключению LUN'ов к виртуальным машинам.

Разработчики добавили в продукт Cloud Controller Manager (CCM) – компонент управляющего слоя Kubernetes, включающий в себя платформенно-специфичную логику. Благодаря этой интеграции осуществляется взаимодействие кластера с API платформы виртуализации, что позволяет реализовывать возможность автоматического управления балансировщиками нагрузки, автомасштабированием, а также предоставляет и другие полезные возможности для заказчиков. Контроллер позволяет осуществлять верхнеуровневое управление системой через единую систему управления «Базис.DynamiX», что дает возможность видеть внутри управляемой системы как все виртуальные машины, так и движение контейнеров и информации между ними.

Был также интегрирован новый PaaS-сервис платформы, позволяющий разворачивать приложения в среде Kubernetes на baremetal-серверах. До настоящего времени такие кластеры поднимали на виртуальных машинах. Виртуализация в свою очередь съедает много ресурсов, и поэтому для высоконагруженных сервисов с большим количеством запросов в секунду такая конфигурация не подходит или неэффективна. Но благодаря новому PaaS-сервису для кластеров Kubernetes на baremetal заказчик теперь может добиться максимально возможной производительности на имеющемся парке оборудования.

В обновленной версии разработчики добавили в платформу возможность гибкого управления ресурсами на уровне тенантов, реализующую модель управления видимостью и доступом пользователей ко всем основным сущностям платформы: Compute (VM), VINS, Image, Extnet.

Кроме того, был добавлен SDK для языка Go, что значительно упрощает разработку приложений, взаимодействующих с платформой. Пользователи получат возможность интегрировать свои приложения, написанные на GO, с платформой без дополнительных усилий. Теперь не нужно тратить ресурсы и время на написание авторизации и служебных модулей, которые будут создавать виртуальные машины. Все это уже сделано, теперь каждый может добавить SDK и сразу перейти к реализации основной функциональности своего приложения.

«Решения “Базис” позволяют не только обеспечить российские предприятия виртуальной инфраструктурой, но и осуществить бесшовный переход с зарубежных решений на независимые отечественные. Бизнес видит результаты от внедрения ИТ-решений в качественном выражении – сокращение издержек простоя, оптимизация процессов взаимодействия», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

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