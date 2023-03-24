В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга

В Москве искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта на компьютерной томографии головного мозга. Таким образом, сейчас нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Диагностические инструменты на основе искусственного интеллекта активно развиваются: менее чем за год количество направлений, по которым сейчас работают алгоритмы, увеличилось больше, чем в два раза. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже три года Центр диагностики и телемедицины тестирует технологии компьютерного зрения. Эксперимент проходит успешно. За это время в силу вступили 10 оригинальных национальных стандартов по применению ИИ в здравоохранении, разработанных нашими специалистами, а также запускается производство так называемых фантомов, имитирующих органы, для обучения специалистов и настройки медтехники», — сказал мэр Москвы.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения проводится на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий уже три года. Сегодня в нем работают на потоке 48 сервисов искусственного интеллекта от 20 компаний-разработчиков.

«Как показывает мировой опыт, алгоритмы, которые обладают высокой точностью диагностики ишемии, способны существенно ускорить постановку диагноза даже в условиях флагманских центров больниц с ориентацией на неотложную сосудистую патологию. И поэтому мы действительно ждали, когда в московский эксперимент зайдет первый сервис по данному направлению, чтобы оценить, насколько подобный инструмент может быть полезен столичному здравоохранению. Врачам-рентгенологам не всегда легко достичь консенсуса в определении ранних КТ-признаков инсульта. Автоматизация диагностики острых нарушений мозгового кровообращения с помощью нейросетей может ускорить процесс постановки диагноза и сделать его более точным, что обеспечит пациента необходимой помощью в кратчайшие сроки. Это нам теперь и предстоит проверить в эксперименте», — отметил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины.

Сегодня благодаря умным помощникам рентгенологам стало проще находить на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также патологии легких, рак молочной железы и плоскостопие. В работу московских учреждений внедрены нейросети, которые распознают на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу девять различных патологий.

В Москве более 10 лет идет цифровизация системы здравоохранения, в основе этого процесса лежит единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы столицы. Таким образом, радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС, получили возможность использовать инновационные технологии. Также благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан находятся в единой цифровой системе и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.