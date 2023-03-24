«Сберрешения» запустили облачную платформу для цифровизации бизнеса – «Мои Сберрешения»

Компания «Сберрешения» представила специализированную облачную платформу для цифровизации бизнеса любого уровня – «Мои Сберрешения». Сервис позволяет как предпринимателям, так и большим предприятиям безопасно обмениваться документами сотрудников для корректного и быстрого ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учетов. До конца этого года на облачную платформу «Сберрешений» перейдут более 100 тыс. пользователей. Официальный релиз платформы состоялся 24 марта 2023 г.

При классической схеме аутсорсинга обмен документами (сканы паспортов, СНИЛС, справки, выписки, банковские реквизиты) часто происходит по электронной почте и мессенджерам – незащищенным каналам связи. Платформа «Мои Сберрешения» регулярно проходит различные проверки и сканирования на уязвимости. Компания «Сберрешения» внесена в официальный реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

Для клиентов платформа даст прозрачность во взаимодействии с контрагентом. Переход на «Мои Сберрешения» позволит команде операционной эффективности «Сберрешений» контролировать работу своих бухгалтеров и кадровиков, увеличить скорость реакции на запросы пользователей и повысить качество оказываемого сервиса. Заявки в системе автоматически назначаются на нужного специалиста, который закреплен за партнером.

Станислав Нефедов, генеральный директор «Сберрешений»: «Мы разработали безопасный инструмент по обмену документами между нами и нашими клиентами. Технически личный кабинет платформы «Мои Сберрешения», который реализован в формате тикетной системы, является одним из самых современных решений для бизнеса любого уровня».

Алена Голубцова, директор продукта «Мои Сберрешения»: «Микросервисы на фронтенде дают платформе защищенность, скорость и обеспечивают стабильность работы платформы. Мы используем самый последний протокол авторизации OAuth 2.1, в то время как большинство аналогов личных кабинетов подобного уровня всё ещё используют OAuth 2.0».

В ближайшее время разработчики расширят функционал сервиса: он будет также доступен как портал кадровых сервисов для сотрудников компаний любого размера и сегмента бизнеса. Сотрудники клиента смогут обращаться за кадровыми услугами: получить расчетный лист, справку о доходах и суммах налога физлица (6-НДФЛ), запланировать и оформить отпуск и т.п., а кадровые специалисты получат возможность управлять бэклогом задач, контролировать сроки и давать консультации сотрудникам.

Платформа «Мои Сберрешения» доступна для мобильных устройств на Android и iOS.

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«Сберрешения» — компания в области аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ. Уже 28 лет компания работает с российскими и международными организациями всех отраслей экономики, более 100 тыс. предпринимателей используют сервисы «Сберрешений» для малого бизнеса. Компания предоставляет услуги в области учета и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, ИТ-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. «Входит в группу «Сбер».