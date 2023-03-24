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МТС обновила городскую систему видеонаблюдения в Омске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила городскую систему цифрового видеонаблюдения Омска, дополнив ее почти двумя десятками новых камер наружного наблюдения. Это позволяет обеспечить безопасность городских пространств за счет мониторинга и предупреждения возможных угроз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система объединяет ранее установленные видеокамеры в оживленных транспортных и общественных местах города. Видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую в ответственные городские структуры, а диспетчеры имеют круглосуточный доступ ко всем установленным камерам в реальном времени. Таким образом, система позволяет отслеживать происходящие события в онлайн-режиме, а записи с камер помогут оперативно раскрывать правонарушения, например, кражи или порчу имущества.

«Цифровые технологии помогают оптимизировать городские ресурсы, повысить комфорт и безопасность общественных пространств. Камеры установлены на самых оживленных улицах, опасных перекрестках и подъездных трассах. «Слепых зон» в системе практически нет: все приборы расположены на нужной высоте, под правильным углом. С помощью установленных камер правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления по горячим следам – будь то уличные воры или вандалы, решившие испортить скамейки в парке», – отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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