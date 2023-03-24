Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского ПО

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочного представителя Президента России в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил завод и музей УАЗ.

Вице-премьер принял участие тест-драйве автомобиля «УАЗ – Охотник» и провел рабочее совещание по результатам деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК). На совещании присутствовали представители ПАО «КАМАЗ», ПАО «Соллерс», «Волга-Днепр», а также Минцифры, Минпромторга и АНО «Цифровая экономика».

На примере ИЦК «Автомобилестроение» участники совещания обсудили, каких результатов удалось достичь в части уже запущенных проектов импортозамещения ПО, а также реализацию новых проектов, предлагаемых ИЦК для запуска в интересах отрасли.

По итогам вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат на внедрение российский решений, разработанных в рамках ИЦК.

«Мы не можем зависеть от иностранных ИТ-решений к 2024 или 2025 гг. Это конкретный КПЭ, под него нужна конкретная программа поддержки, чтобы все предприятия дружно перешли на этот стандарт. Необходимо совершенствовать методики управления качеством, чтобы наша продукция не уступала иностранным аналогам. Это как раз область управленческих механизмов, поэтому прошу взять в работу стандарты и КПЭ разработки решений и методологии достижения технологического суверенитета, о котором нам неоднократно говорил Президент России Владимир Путин», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2022 г. в России было продано 33 906 единиц техники марки УАЗ, что на 4,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 г. Несмотря на внешнеэкономические условия, обеспечить рост удалось в том числе за счет внедрения отечественного индустриального программного обеспечения на предприятии.

«УАЗ — один из главных промышленных флагманов региона. Поддержка завода, особенно в новых экономических условиях, – наш приоритет. Значительные успехи есть в части импортозамещения как комплектующих на производстве, так и цифровых решений по управлению процессами. УАЗ активно внедряет отечественные ИТ-решения, что в конечном итоге положительно сказывается на показателях развития завода. В 2022 г. произведено порядка 35 тыс. автомобилей, успешно выполняется производственная программа, в том числе и по государственным заказам. В планах на 2023 г. - продолжить работу по достижению технологической и цифровой независимости. По теме развития индустриальных центров компетенций наш регион в числе приоритетов выделяет автомобиле-, авиастроение, микроэлектронику, атомную отрасль», – отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В 2022 г. на базе 32 индустриальных центров компетенций (ИЦК) проведена масштабная работа по анализу потребностей ключевых предприятий промышленности в специализированном программном обеспечении. К этой работе было подключено больше 300 российских организаций и предприятий, представляющих 15 отраслевых сегментов.

По итогам работы сформирован ИТ-ландшафт потребностей в замещении зарубежного индустриального ПО. Он включает 365 потребностей в отраслевых решениях, по которым компании подтвердили критическую зависимость от зарубежных решений. Почти для 80% зарубежного ПО, востребованного в промышленности, есть российские аналоги, по трети позиций представлено два и больше российских решений, не менее половины всех представленных на рынке российских решений имеют средний и выше уровень зрелости.