Axenix присоединилась к программе «Федерация»

Технологическая консалтинговая компания Axenix присоединилась к программе «Федерация», в рамках которой вместе с другими участниками партнерства будет реализовывать проекты по миграции информационных систем крупнейших российских заказчиков на отечественные решения. В частности, разработанная ею платформа интегрированного планирования In.Plan стала частью экосистемы замещения программных продуктов «Лаборатория ERP+». Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Платформа In.Plan для интегрированного планирования и управления цепями поставок позволит закрыть пробел, образовавшийся на российском рынке ПО после ухода западных вендоров, поставлявших системы планирования.

«Участие в экосистеме программы «Федерация» позволит In.Plan войти в перечень ПО, проверенного на реальных бизнес-процессах. Тестирование платформы на сквозных сценариях с учетом требований заказчиков по масштабированию и функциональности гарантирует нашим клиентам устойчивую работу системы при любых нагрузках», – сказал Степан Нестеров, управляющий директор по продукту In.Plan компании Axenix.

В рамках программы «Федерация» платформа In.Plan пройдет комплексное тестирование в интегрированном программно-техническом проекте «Лаборатория ERP+», который представляет собой стенд на базе 1С:ERP. Он объединяет интегрированные между собой компоненты для демонстрации сквозных цепочек бизнес-процессов системы управления крупного многопрофильного предприятия. Тестирование In.Plan будет проводиться в инфраструктуре Axenix. Участники сформируют тестовые сценарии, отрегулируют интеграционные потоки и обменяются данными, проверяя работоспособность системы под нагрузкой.

Программа «Федерация» разработана и запущена в рамках рабочей группы цента компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов (ЦКР «ERP/CRM»), созданного федеральными органами исполнительной власти в рамках исполнения перечня поручений председателя Правительства России Михаила Мишустина по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» от 16.06.2022 № ММ-П10-10127. Одна из ключевых целей – создание экосистемы партнеров федерального уровня, способной обеспечить импортозамещение во всех отраслях экономики России. Для различных направлений работы «Федерации» созданы координационные центры. Одним из них является проект «Лаборатория ERP+».

«Лаборатория ERP+» предназначена для проверки совместимости продуктов, проведения нагрузочных, интеграционных и функциональных тестов, анализа технологических рисков каждой конкретной сборки и разработки механизмов их снижения.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.