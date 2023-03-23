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Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Джетком» изготовитель принтеров, плоттеров и копировального оборудования российской под торговой маркой Torus Terioprint, по результатам испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моделей LP-2070 MF4R и LP-1050 MF-2R.

В ходе тестирования эксперты подтвердили, что устройства корректно работают с ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе с установленным оперативным обновлением безопасности «Бюллетень №2022-1110SE17». В среде Astra Linux поддерживается весь набор функций устройства, в том числе печать из дополнительных лотков для бумаги, протяжное сканирование и печать в энергосберегающем режиме.

Terioprint LP-2070 MF-4R — это высокопроизводительная инженерная система (МФУ формата А0), в базовой комплектации поддерживающая функции копирования, печати и сканирования черно-белых и цветных документов, а также функцию простого копирования чертежей на отдельный цветной струйный плоттер. Создана для работы с большим объемом чертежей на высоконагруженных участках выпуска конструкторской документации.

Terioprint LP-1050 MF-2R — многофункциональная инженерная система (МФУ формата А0). В базовой комплектации устройства реализованы функции копирования, печати и сканирования как черно-белых, так и цветных документов. Также в Terioprint LP-1050 MF есть возможность прямого копирования чертежей на отдельный струйный плоттер без подключения к компьютеру.

Полный перечень совместимых устройств доступен на сайте Astra Linux.

«Сертификация линейки МФУ в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux и успешное прохождение испытаний доказывают, что компании, использующие данное МФУ в связке с компьютерами под управлением зарубежных операционных систем, могут беспрепятственно перейти на Astra Linux Special Edition. Инженерная система продолжит корректно функционировать, а организации уменьшат степень своей зависимости от иностранных программных продуктов», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

«Мы рады, что инженерная система Torus Terioprint выдержала все испытания и наглядно продемонстрировала способность работать в паре с самой популярной российской ОС. Теперь мы можем не сомневаться, что наши клиенты, отказавшиеся от Windows в пользу Astra Linux, смогут быстро и просто наладить работу МФУ. Благодарим команду специалистов ГК «Астра» за сотрудничество», — сказала генеральный директор компании «Джетком» Екатерина Черных.

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