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Нефтяники Югры стали чаще дистанционно отслеживать передвижение транспорта на промыслах

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса на удаленный мониторинг транспорта и персонала среди предприятий Югры в начала 2023 г. Лидерами стали компании ТЭК, которые на 45% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. подключали сервисы для построения оптимальных маршрутов на месторождениях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым востребованным решением у компаний Югры стал сервис «Мобильные сотрудники», позволяющий выстраивать оптимальную транспортную логистику посещения объектов производства и переработки «черного золота» с учетом минимального пробега техники и времени, затраченного на дорогу. Чаще всего сервис использовали нефтесервисные компании для сокращения затрат автопарка, контроля качества вождения транспорта и соблюдение ПДД.

Помимо дистанционного мониторинга транспорта динамику спроса показал удаленный контроль персонала: количество новых подключений к сервису «МТС Координатор» выросло на 33% с начала 2023 г. К такому решению чаще всего прибегали нефтедобывающие компании. Конфигурации сервиса могут автоматически распределять плановые работы на мастеров участков, инженеров, электриков, буровых супервайзеров с учетом их рабочего графика, затем оповещать работников о предстоящих выездах с помощью SMS-уведомления на смартфон. Технологии искусственного интеллекта позволяют оценивать сроки и качество исполнения поручений, а дашборды определять сотрудников с лучшими показателями по объему работ.

«В Югре мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки и увеличить эффективность работы компаний. Востребованность и удобство инновации для дистанционного контроля транспорта и персонала очевидна. С учетом того, что в нашем округе много удаленных локаций, непростые северные климатические условия, которые могут затруднить передвижение транспорта на дорогах, общий пробег автопарка можно сократить до 15%. Решение может быть интересно не только компаниям ТЭК, но и логистическим, медицинским службам, службам безопасности, транспортным организациям. Оно позволяет, к примеру, контролировать скорость передвижения техники, расход топлива, выявление незаконных сливов, проведение ТО и сроки действия пропусков. Всех, для кого эти задачи актуальны, приглашаю на бесплатный вебинар «Как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании» 30 марта, где мы расскажем, как это работает изнутри», — сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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