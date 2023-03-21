Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, усилила техническую поддержку и теперь оказывает помощь в вопросах, связанных с обеспечением жизненного цикла продуктов Citrix и Oracle в России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В связи с тем, что вендоры покинули российский рынок, но многие компании продолжают использовать ПО и оборудование этих производителей, Softline оказывает своим заказчикам услуги технической поддержки для обеспечения работоспособности ИТ-инфраструктуры заказчика на должном уровне.

Для усиления экспертизы по направлениям Citrix и Oracle компания Softline привлекла новые кадры: ведущих экспертов с большим опытом работы в этих компаниях. Более 20 высококвалифицированных специалистов второй и третьей линии оказывают сервисную поддержку в режиме 24/7, а также помогают решать проблемы заказчиков с продуктами данных вендоров.

Такая услуга становится крайне актуальной для тех компаний, которые уже выстроили инфраструктуру на основе Citrix и Oracle. Так, в крупных финансовых, промышленных, телекоммуникационных компаниях базы данных, биллинговые системы, эквайринг, автоматизация, а также аппаратное обеспечение завязаны на продуктах этих производителей.

«Многие крупные компании не готовы выполнять миграцию на альтернативные продукты и решения, поэтому компания Softline уверена, что востребованность услуг по технической поддержке будет сохранятся на горизонте как минимум 5 лет. Мы со своей стороны постоянно развиваем и масштабируем данные сервисы под новые проекты», – отметил Дмитрий Павлюк, директор департамента сервисных услуг и технической поддержки компании Softline.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.