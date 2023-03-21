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Больше 16 тыс. транспортных средств в регионах России подключили к современной билетной системе «Сбертройка»

Больше 30 млн жителей по всей стране от Карелии до Хабаровского края могут быстро и удобно оплачивать проезд в городском транспорте. Об этом CNews сообщили представители «Сбертройки».

Как это работает

Доступна оплата банковскими картами, наличными, а в некоторых регионах — картами «Тройка» и пластиковыми льготными картами. Не нужно печатать бумажный чек и хранить его — контролер проверяет оплату проезда с помощью специального терминала и программы «Сбертройка чек».

Пассажиры могут отслеживать поездки и баланс в режиме онлайн. Владельцам банковских карт эта опция доступна в личном кабинете. А обладатели карт «Тройка» могут воспользоваться приложениями «Московский транспорт», «Метро Москвы»

Для пассажиров 24/7 работает служба поддержки «Сбертройки» по телефону или электронной почте.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска инновационной билетной системы с регионами. К «Сбертройке» подключили уже больше 16 тыс. единиц транспорта. Это значит, больше 30 млн жителей могут быстро и удобно оплачивать поездки по всей стране. Благодарим правительства регионов, которые выбирают московские технологии и стремятся сделать проезд жителей еще комфортнее», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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