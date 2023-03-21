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Более 23 тыс. москвичей автоматически продлили парковочное разрешение с помощью смарт-услуги на портале mos.ru

За первые три месяца работы смарт-услуги по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов ее получили более 23,7 тыс. жителей столицы. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«По поручению Сергея Собянина с конца 2022 г. мы упростили порядок получения парковочных разрешений. Уже три месяца их можно продлевать в одно нажатие онлайн. За это время новым способом воспользовались более 23 тыс. москвичей. Кроме того, получить разрешения теперь еще проще для многодетных семей, срок выдачи сократился до трех дней, а действовать они будут дольше — пока семья имеет статус многодетной», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Развитая цифровая инфраструктура позволяет создавать больше смарт-услуг, предоставляемых проактивно на основании тех сведений, которые уже есть в городских информационных системах.

«Благодаря этому москвичи могут не беспокоиться о сборе документов и сроках подачи заявления. В нужный момент цифровая экосистема столицы сделает все сама, а человеку придет уже готовый результат, который останется только подтвердить. В таком упрощенном формате на портале mos.ru уже реализовано оформление карты москвича для первоклассников, продление парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов, а с начала 2023 г. — оформление льготного питания для школьников из малообеспеченных семей», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По словам председателя столичного Комитета государственных услуг Елены Шинкарук, проактивный подход позволяет горожанам не думать о продлении срока действия документа. Все данные проверяются автоматически без участия заявителя в исключительно электронном виде. За два месяца до окончания срока действия парковочного разрешения информация о возможности его продлить поступает в личный кабинет и на электронную почту пользователя. Ему необходимо лишь подтвердить получение услуги. В течение одного дня готовое парковочное разрешение с новыми сроками поступит в личный кабинет. Распечатывать его не требуется.

Оформление, внесение изменений или аннулирование парковочного разрешения на портале mos.ru доступно как многодетным семьям, так и городским резидентам. Сделать это можно онлайн в разделе «Транспорт» каталога услуг.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, всего за три месяца 2023 г. такими услугами воспользовались более 56,1 тыс. многодетных семей и городских резидентов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

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