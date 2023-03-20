Axenix помогает российским предприятиям проектировать MES-системы

Технологическая консалтинговая компания Axenix продолжает развивать консалтинговый сервис по проектированию и внедрению решений класса MES (manufacturing execution system). Проектирование MES может включать разработку бизнес и технических требований к ПО, а также при необходимости разработку целевых бизнес-процессов, и поддержку трансформации операционных моделей управления производством для получения максимального эффекта от внедрения MES. Услуга наиболее востребована сегодня у предприятий тяжелой промышленности и сектора FMCG. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

MES-системы предназначены для управления производством. Они характерны для фондоемких предприятий, владеющих большим количеством оборудования, и позволяют автоматизировать учет операций. Например, диспетчеризацию, управление процессом выпуска продукции, качеством и другие.

После ухода с рынка западных вендоров российские компании, в которых внедрены зарубежные MES-решения, столкнулись с рядом проблем. Поддерживать самостоятельно иностранные системы сложно, а глобальная поддержка недоступна, как и любые изменения продукта. Также высок риск сбоев, грозящих остановкой производства и потерями. Поэтому замена MES-системы для многих компаний сейчас становится приоритетным вопросом. Исходя из своих возможностей бизнес может либо разработать решение под собственные нужды, либо выбрать систему из готовых российских продуктов и кастомизировать ее.

Специалисты Axenix, обладая международной экспертизой и опытом, помогают заказчикам на всех этапах цикла создания системы – от сбора функциональных требований, описания и проектирования, до внедрения и дальнейшей поддержки.

Программа развития MES разрабатывается в три этапа за два-четыре месяца. Она предполагает анализ существующих систем MES, разработку требований и целевой архитектуры, дорожной карты и обоснование эффектов. Методология анализа основана на международных стандартах TOGAF и ISA-95, дополненных и расширенных под специфические требования отрасли.

По оценкам Axenix, количество запросов на подобную консалтинговую услугу за последние месяцы выросло в несколько раз. Она особенно актуальна для крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, находящихся пока на стадии обзора рынка и сбора требований, а также для компаний FMCG-сектора, нуждающихся в быстрой реализации проекта по замене MES-систем уже сейчас.

«Внедрение MES – комплексный проект. Наша команда помогает компаниям проработать стратегию и функциональные требования к будущей системе. Важно не просто собрать их, но правильно описать. Это позволит грамотно спроектировать решение, полностью соответствующее запросам бизнеса. Мы используем собственный подход к сбору требований к MES с учетом отраслевой специфики и проблематики заказчика, что способствует успешной реализации проекта», – сказал Виктор Трапицын, старший менеджер компании Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.