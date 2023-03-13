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«ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО

Новое мобильное приложение от группы компаний НПО «ИТС» внесено в единый реестр российских программ по классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Об этом CNews сообщили представители НПО «ИТС».

«ДОРИС ассистент» предоставляет удобный интерфейс для получения информации о маршрутах, графике движения и остановках общественного транспорта. Также с помощью сервиса можно узнать текущую обстановку на дорогах и скорректировать свой маршрут. Актуальные данные о ДТП и дорожных работах отображаются на интерактивной карте.

«В линейке “ДОРИС” представлен широкий набор программных решений, различных модулей и подсистем для ИТС. “ДОРИС ассистент” рассчитан на поддержку конечных пользователей – жителей городов, автолюбителей и пассажиров. С нашим новым приложением они станут еще мобильнее, а их поездки – быстрее и комфортнее. Также наша разработка поможет более гармонично распределить нагрузку на транспортную сеть региона», – отметил генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов.

Функционал приложения «ДОРИС ассистент» используется в Волгоградской области. Также новый сервис в настоящее время готовится к внедрению и интеграции в интеллектуальные транспортные системы других российских регионов.

Линейка специального программного обеспечения «Дорис» состоит из более 10 цифровых продуктов для «умных» транспортных систем. Большинство из них включены в реестр российского ПО.

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НПО «ИТС» – российский разработчик и интегратор в сфере ИТС. НПО «Интеллектуальные технические системы» занимается автоматизацией процессов управления дорожным движением. Ключевые технологии: искусственный интеллект, применение нейросетей, поддержка алгоритмов адаптивного управления дорожным движением.В группе компаний собран штат программистов. Цифровые продукты собственной линейки ПО «ДОРИС» включены в реестр российского программного обеспечения. В 2020-2023 гг. решения компании внедрены в более чем 10 субъектах России.

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