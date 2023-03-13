«Диасофт» разработал продукт для автоматизации взаимодействия с ИС «Одно окно»

В соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 14.07.2022 г., при осуществлении перевода денежных средств на основании распоряжения, составленного клиентом через Информационную систему (ИС) «Одно окно», банки должны незамедлительно направить информацию о таком переводе в ИС «Одно окно». Также банки обязаны по поручению клиента, полученному посредством ИС «Одно окно», предоставить оператору ИС информацию об исполнении указанного клиентом распоряжения. Эти требования вступят в силу с 01.04.2023 г.

Чтобы помочь банкам своевременно подготовиться к выполнению требований регулятора, компания «Диасофт» разработала комплексное решение «Взаимодействие с ИС "Одно окно"». Продукты в составе решения входят в платформы развития Digital Q.UP (с марта 2020 г. по ноябрь 2022 г. - Digital Q.Omnichannel) и Digital Q.Payments и позволяют автоматизировать процессы информационного обмена между оператором ИС и кредитной организацией. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С помощью комплексного решения будут автоматизированы следующие бизнес-процессы: обработка заявки участника на взаимодействие с ИС «Одно окно»; предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, по запросу участника; предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств по распоряжению, подписанному плательщиком; получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств; предоставление информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств по запросу ИС «Одно окно».

«Взаимодействие с ИС "Одно окно"» обеспечивает сквозную интеграцию ИТ-систем банка и информационной системы, сообщения в необходимом формате передаются по каналу СМЭВ.

Совместно с экспертами ИС «Одно окно» был реализован пилотный проект внедрения решения в одном из банков - клиентов компании «Диасофт».