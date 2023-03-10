CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Omega.Future подписала меморандум о сотрудничестве с сетью детских школ Узбекистана

Российская ИТ-компания Omega.Future и республиканская детская школа «Баркамол авлод» Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана подписали меморандум о совместном проведении практических занятий по робототехнике, привлечении экспертов, организации стажировок для изучения научно-педагогического опыта, проведении форумов, семинаров и других образовательных мероприятий.

Школы «Баркамол авлод» созданы по инициативе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, в них работает 65 кружков по семи направлениям, которые помогают детям выбрать будущую профессию. В рамках соглашения Omega.Future будет предоставлять школам образовательную робототехнику и участвовать в образовательных мероприятиях.

«Omega.Future давно и плодотворно работает с образовательными учреждениями в России, а с недавнего времени мы начали активно осваивать и международное направление этой работы. Одним из наших зарубежных партнеров стала сеть детских школ Узбекистана «Баркамол авлод». Они развивают семь направлений для дополнительного образования детей, среди которых и техническое творчество. На этих уроках дети будут учиться робототехнике на нашей робототехнической платформе Omegabot и его цифровом двойнике «Кулибине» — виртуальной трехмерная среде разработки и симуляции роботов», — отметил Сергей Симановский, коммерческий директор Omega.Future.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение

Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще