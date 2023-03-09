CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Система Directum RX готова к работе с машиночитаемой доверенностью

С версии 4.4 Directum RX поддерживает использование электронных доверенностей, созданных на любой платформе. Функциональность по подписанию документов на основании машиночитаемой доверенности (МЧД) сохраняется в коннекторах к сервисам обмена «Диадок» и СБИС. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В Directum RX поддерживается визирование документов на основании выданных машиночитаемых доверенностей. Начиная с версии 4.4, пользователи могут: загружать электронные доверенности из сервисов обмена «Диадок» и СБИС; подписывать документы КЭП физлица с использованием МЧД; хранить бумажные и электронные доверенности в едином реестре.

Некоторым организациям требуется массовый выпуск МЧД. В Directum RX в рамках заказного проекта можно создать, к примеру, 500+ экземпляров доверенностей с периодическим отзывом или передоверием.

Помимо работы с МЧД, в системе можно управлять простыми доверенностями. На их оформление не уходит много сил и времени — есть готовые шаблоны для быстрого заполнения данных. С помощью единого реестра легко находить созданные и загруженные в систему электронные и бумажные доверенности, контролировать срок их действия и визировать документы на их основании.

Требование использовать МЧД при подписании электронных документов от лица работодателя станет обязательным с 1 сентября 2023 г. Новый вид доверенности в машиночитаемом формате был разработан в ответ на изменения Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». К началу осени 2023 г. бизнес должен подготовить информационные системы к работе с КЭП физлиц в связке с машиночитаемой доверенностью.

Работу с МЧД условно можно поделить на два блока. Первый — создание электронной доверенности, подписание генеральным директором и регистрация в блокчейн-сети ФНС. Второй блок — непосредственное использование машиночитаемой доверенности при подписании документов.

«Компаниям, которые ведут электронный документооборот, рекомендуем спланировать подготовку корпоративных систем к использованию МЧД уже в ближайшее время. Пользователям Directum RX следует обновить систему до версии 4.4 или выше, чтобы поддерживалась функциональность для работы с электронными доверенностями. В первую очередь советуем проанализировать бизнес-процессы, в которых используется КЭП физлица, посчитать количество таких подписей и выбрать удобный способ создания МЧД», – отметила Алиса Муратова, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще