«Норбит» стала партнером VK Cloud по внедрению облачных решений

«Норбит» (входит в группу «Ланит») получил статус официального партнера VK Cloud. Компания будет продавать и внедрять облачные сервисы платформы вендора, а также помогать российским компаниям создавать и поддерживать необходимую для развития бизнеса ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Облачная платформа VK Cloud позволяет бизнесу получить простой и защищенный доступ к современным технологиям, быстрее обновлять ИТ-ландшафт, а также экономить на развертывании систем и проектов и их сопровождении. Она объединяет виртуальные серверы, объектное хранилище, управляемые базы данных, кластеры Kubernetes и др. VK Cloud предоставляет экспертную поддержку, частные инсталляции и помогает мигрировать в облако.

«Российский рынок активно уходит в облака, это один из ключевых драйверов его развития. Сотрудничество с “Норбит” позволит удовлетворить спрос российских клиентов на инновации, а также закрыть потребности бизнеса в быстром бесшовном переходе в облако. Объединение экспертизы наших компаний обеспечат доступность в облаке современных решений для цифровизации бизнеса, гарантируют безопасность и легкую масштабируемость даже при значительном росте объемов обрабатываемой информации, а также повысят скорость разработки», - сказал Леонид Аникин, директор по развитию VK Cloud.

«Наши клиенты, особенно крупные компании с большими объемами данных, сейчас остро нуждаются в облачных решениях, применение которых позволяет им оптимизировать ИТ-бюджеты и быстро получать необходимые ресурсы для решения текущих задач. При поддержке VK Cloud мы сможем в полной мере обеспечить их всем необходимым, а также обеспечить интеграцию корпоративной сети и облаков, что позволит обеспечить стандарты безопасности и администрирования корпоративного уровня совмещенные с гибкостью использовать облачных ресурсов», - отметил Дмитрий Демидов, руководитель Лаборатории инноваций «Норбит».

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VK Cloud (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech. Платформа позволяет выполнять требования 152-ФЗ «О персональных данных». VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.