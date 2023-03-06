Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3

Компания-разработчик «МПС софт» сообщает о выходе нового релиза платформы для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D 1.3.

В новой версии MasterSCADA 4D 1.3 реализовано много новых функций и внесены существенные изменения в текущий функционал. Большинство обновлений и доработок реализованы в ходе обратной связи от пользователей продукта, так как именно пользовательский опыт определяет вектора развития нашего продукта. Об этом CNews сообщили представители «МПС софт».

Важные доработки

Значительно повышено быстродействие среды разработки за счет возможности сохранения проекта в БД PostgreSQL и переработки механизма кеширования. В среде разработки добавлена функциональность плавающего окна – теперь появилась возможность создать уникальное расположение окон для комфортной работы.

В режиме исполнения изменен механизм передачи данных между задачами и значительно увеличено быстродействие, а также реализовано шифрование данных между задачами. Реализована возможность исполнения программ C# на Linux, включая поддержку .Net.

Реализован новый протокол TCP для межузловой связи с шифрованием – скорость передачи данных между узлами повышена до 800 тыс. значений в секунду, а также реализовано сжатие передаваемой информации в среднем до 0,5 байт на одно значение. Добавлен обновленный протокол Modbus TCP, Modbus over TCP, Modbus RTU. В новом протоколе реализована поддержка асинхронного опроса устройств для повышения скорости опроса, поддержана групповая запись нескольких тегов в одном запросе, а также реализовано окно импорта и группового редактирования тегов.

«Релиз MasterSCADA 4D 1.3 – это новая веха в развитии наших продуктов. Особое внимание в новой версии мы уделили быстродействию и стабильности, а также улучшению пользовательского опыта. Переход на отечественное ПО в рамках импортозамещения неизбежно создает определенные сложности для предприятий, поэтому новый функционал MasterSCADA 4D позволяет существенно снизить риски перехода с зарубежного ПО от уровня локальной автоматики до территориально-распределенных систем диспетчерского управления», – сказал Александр Красильников, Product Owner MasterSCADA 4D, «МПС софт».

Среда разработки

При первом запуске выдается окно конвертации для переноса настроек/проектов/библиотек из версии 1.2. Реализована поддержка хранения проектов в БД PostgreSQL для увеличения быстродействия среды разработки.

Значительно переработан механизм компиляции: параллельная компиляция узлов/задач/окон, поддержка многопоточной компиляции, кеширование результатов компиляции окон, вывод ошибок при неудачных конвертациях. Реализован механизм перемещаемых панелей – появилась возможность создать уникальное расположение окон для комфортной работы.

Исполнительная система

Реализована возможность исполнения программ C# на Linux, включая поддержку .Net. Изменен механизм передачи данных между узлами – убрано ограничение в 65 тыс. связей между параметрами различных задач/протоколов, а также реализована возможность передачи сложных типов данных между узлами.

Значительно переработан протокол TCP для межузловой связи – теперь возможна передача сложных типов данных между узлами, поддержан прямой доступ на чтение к параметрам проекта, значительно повышена скорость передачи данных, а также реализовано сжатие и шифрование. Добавлены библиотеки ПЛК: Wirenboard 7, АБАК К2.

Драйвера протоколов

Добавлен обновленный протокол Modbus TCP, Modbus over TCP, Modbus RTU. В новом протоколе реализована поддержка асинхронного опроса устройств для повышения скорости опроса, поддержана групповая запись нескольких тегов в одном запросе, а также реализовано окно импорта и группового редактирования тегов. Реализован протокол SNMP Multi с возможностью добавления отдельных устройств и группового чтения каналов SNMP. Реализован импорт DB из ПЛК Siemens через txt-файл.

Визуализация

Доработан контрол «дерево выбора» - добавлены настройки текста и внешнего вида чекбоксов для дерева, а также реализована фильтрация. Существенно доработан контрол «тренд» - в легенду добавлен чексбок «Автомасштабирование», добавлены настройки отображения и цвета вертикальной и горизонтальной полосы прокрутки, а также настройка шаблона «Способ отражения графиков» svg или canvas.

В контейнеры окна добавлены методы Назад/Вперед для переходов по истории URL/окон, открытых в этом контейнере.

Пользователи предыдущих версий MasterSCADA 4D могут бесплатно обновить свои системы в рамках программы технического сопровождения.

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MasterSCADA 4D – полнофункциональная платформа для разработки систем автоматизации и диспетчеризации в соответствии с концепцией Industry 4.0. MasterSCADA 4D позволяет разрабатывать проекты любого масштаба и сложности: от локальных до крупных территориально распределенных систем. Это инструмент для разработки систем автоматизации, разработанный в соответствии с концепцией Industry 4.0. Программный продукт MasterSCADA 4D входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры, соответствует требованиям в части независимости от импорта и способствует формированию технологического суверенитета отечественной экономики.

«МПС софт» – российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на продуктах для создания АСУ ТП, MES, решения задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и автоматизации зданий. В продуктовый портфель компании наряду с программным комплексом MasterSCADA 4D входят: универсальная SCADA-система для автоматизации и диспетчеризации объектов во всех отраслях промышленности MasterSCADA 3.X, кроссплатформенная среда для программирования логических устройств на языках стандарта МЭК61131-3 MasterPLC, а также единая платформа для сбора, обработки и предоставления доступа к промышленным данным MasterOPC, архитектура которой позволяет пользователям подключать, вести мониторинг и контролировать данные от различного оборудования и ПО для промышленной автоматизации: от полевых устройств до корпоративных информационных систем. Программные продукты «МПС софт» входят в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».