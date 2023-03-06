«Цифра» развернула ZIIoT на российском ИТ-решении управления контейнерами «Штурвал»

«Цифра» развернула программный продукт ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform) на отечественной системе для управления контейнерами «Штурвал» от «Лаборатории числитель». По итогам пилота была протестирована совместная работа отечественных программных продуктов. Результаты тестирования показали совместимость решений, благодаря чему можно рекомендовать их совместное использование для цифровизации предприятий промышленности. ZIIoT и «Штурвал» вместе обеспечивают независимость от импортных решений и позволяют предприятиям сократить сроки и ресурсы на развертывание собственных ИТ-приложений для решения производственных задач.

Группа компаний «Цифра» разрабатывает и внедряет промышленные цифровые решения на базе собственной платформы ZIIoT, включающей технологии IoT (интернет вещей), Machine Learning (машинное обучение) и Big Data (большие данные). ZIIoT работает поверх систем оркестрации контейнеров и ранее разворачивалась на решениях иностранных вендоров, а также на Open Source Kubernetes. Чтобы предложить заказчикам полностью российское решение для цифровизации, «Цифра» в рамках пилотного внедрения развернула платформу ZIIoT, используя отечественное ИТ-решение управления контейнерами «Штурвал».

В рамках тестирования была подтверждена полная работоспособность платформы и её ключевых функций. Таким образом, по итогам совместного пилотного использования систем сделан вывод о совместимости решений.

Решение «Штурвал» создано в России на основе Kubernetes с учетом потребностей крупного бизнеса, находится в реестре отечественного ПО и готово к промышленной эксплуатации. Решение содержит модуль информационной безопасности и предназначено для управления большим количеством кластеров, в том числе и расположенных на различных площадках.

«“Штурвал” не только обладает высокой совместимостью с отечественными и западными технологиями, он также удобен в развёртывании и эксплуатации. Кластер на производственной площадке может развернуть любой администратор без специальных знаний в области DevOps. Оркестратор позволяет управлять централизованно большим количеством кластеров, расположенных в различных локациях, что важно для промышленных компаний, которые обычно имеют широкую геораспределенность», — сказала Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

«Технологическое партнерство “Цифры” и “Лаборатории числитель” позволит нам совместно предложить предприятиям промышленности готовое и импортонезависимое решение для широкого класса MES-задач. “Штурвал” обеспечит безопасную отказоустойчивую среду для разработки и быстрый вывод сервисов, а также удобство эксплуатации и гарантированную поддержку вендора. А платформа ZIIoT поможет заместить импортные решения класса MES, реализовать цифровые сценарии развития производства за счет применения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, Big Data», — сказал Владимир Молодых, технический директор «Цифровой индустриальной платформы» (совместное предприятие ГК «Цифра» и компании «Газпром нефть»).