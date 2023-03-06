Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности

Российская компания ITLand выпустила очередное обновление линейки программных продуктов «1С:РM Управление проектами». Новая функциональность повысит эффективность управленческой деятельности научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов, инжиниринговых компаний, конструкторских бюро и других проектно-ориентированных организаций. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

В программные продукты линейки «1С:РМ Управление проектами» добавлена новая и расширена существующая функциональность. Основными направлениями развития стали: структура проекта и тематический план; проектная продукция и документация; интеграция с «Битрикс24»; повышение удобства работы пользователей.

Пользователи получили новые возможности для управления структурой проекта и актуализации тематического плана:

- Актуализация тематического плана по документу «Расчет цены контракта». Перспективные объемы тематического плана актуализируются по данным документа «Расчет цены контракта», что дает возможность пользователю проанализировать доходы и трудозатраты по будущим проектам.

- Расчет цены контракта по внешней ставке. Ранее в системе было реализовано два сценария расчета планируемой цены контракта: от затрат плюс процент наценки и от суммы контракта с автоматическим пересчетом процента наценки. В новом релизе пользователь дополнительно может воспользоваться опцией «Пересчитать сумму контракта по внешней ставке».

- Актуализация тематического плана доходов по номенклатурным объемам. В релизе реализована возможность не только актуализировать план доходов, но и включенные в бюджет доходов номенклатурные объемы. Позволит проанализировать структуру продаж тематического плана по видам деятельности.

- Проведение план-фактного анализа по портфелю/программе проектов. Стало возможным формирование отчетов с отбором по сквозному сценарию версий проектов. Добавлены новые поля с нарастающим итогом и вероятностными показателями Go-Get-Freeze-Моve для бюджета доходов и расходов (БДР), а также бюджета движения денежных средств (БДДС). Использование Go-Get-Freeze-Моve помогает проводить оценку портфеля проектов с учетом различных вероятностей. В частности, сравнивать плановые показатели БДР и БДДС с учетом процента вероятности сдвигов сроков проекта.

Также в структуру проекта добавлены кнопки заполнения табличных частей по аналогии с проектной задачей.

Расширилась функциональность подсистемы «Управление проектной продукцией и документацией». Добавлена возможность хранения истории изменений дополнительных реквизитов проектной продукции. Значения дополнительных реквизитов проектной продукции выводятся и редактируются в автоматизированном рабочем месте (АРМ) пользователя.

Реализован механизм присвоения статуса «Не активно» в АРМ для проектной продукции с отменой подчиненных заданий. Пользователи «1С:PM» смогут воспользоваться интеграцией с облачной версией «Битрикс24».

Двусторонний обмен данными между системами позволит: создавать проекты и этапы работ в «1С:PM Управление проектами» и синхронизировать их с проектами и задачами в «Битрикс24»; выдавать задания исполнителям в «Битрикс24» или в «1С:РМ Управление проектами» с автоматической загрузкой их в ту или иную систему; сделать возможным импорт списанных трудозатрат из «Битрикс24» в «1С:PM Управление проектами» с автоматической актуализацией процентов готовности, формированием отчетности и KPI.

Реализован ряд механизмов, повышающих удобство работы пользователей:

- В структуре проекта реализовано кеширование загруженных показателей (колонок) для быстрого переключения между профилями. Это позволяет не перезагружать данные всего проекта, если выбранный набор показателей ранее был загружен. Таким образом, увеличивается быстродействие системы при необходимости работы пользователя с разными наборами показателей.

- В отчете «План-фактный анализ БДР по подразделениям» добавлен новый вариант предустановленного отчета «План-фактный анализ БДР по подразделениям (доходы, расходы в колонках)», где разделены доходы и расходы по разным колонкам.

- В отчете «Анализ БДР по БДДС» разнесены в отдельные группы объемы доходов и расходов, добавлены показатели по объемам доходов и расходов в валюте.

Функциональность вошла в составы релизов: 4.2.27.1 «1С:PM Управление проектами КОРП» и 4.2.27.1 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»; 2.5.8.405 / 2.5.11.56 «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» и 4.2.27.2 «1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP»; 3.0.2.193 «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой».

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Компания ITLand – российский разработчик линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день продукты и решения ITLand используются более чем в 350 проектно-ориентированных организациях России и СНГ.