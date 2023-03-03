CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Вышла новая версия системы технического документооборота Appius-PLM УПСД 2023.04

Компания АППИУС сообщает о выходе новой версии 2023.04 системы технического документооборота «Appius-PLM Управление проектно-сметной документацией».

Программный комплекс для цифровой трансформации предприятий обеспечивает единое надежное хранилище, эффективное управление технической документацией и связанными рабочими процессами для всех участников строительства – проектных институтов, заказчиков и подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители АППИУС.

Изменения в релизе коснулись модуля импорта и сравнения состава проектной спецификации документа, дополнительных уведомлений по письмам и механизма сравнения pdf-файлов.

В системе Appius-PLM УПСД создан модуль импорта спецификаций из файлов формата xlsx, который позволит автоматизировать процесс загрузки электронной структуры документа. Также электронная структура может быть создана вручную с использованием элементов из Инженерного справочника (материалов, оборудования, прочих/стандартных изделий и т. д.).

Для загрузки спецификации из файла формата xlsx обязательно должны быть заполнены следующие колонки: наименование, единица измерения и количество.

В дальнейшем электронная спецификация будет использоваться сотрудником отдела МТО в рамках процесса комплектации. Одним из результатов процесса формирования потребностей в МТР является ресурсная спецификация, которая в рамках обмена данными будет передана в учетную систему (например, 1С:ERP, 1С:УСО и т. д.).

Кроме того, в новом модуле доступна возможность сравнения структур. Можно сравнить спецификацию одной ревизии документа со спецификацией другой, чтобы отследить произошедшие изменения.

В новом релизе Appius-PLM УПСД появилась настройка автоматических уведомлений-напоминаний по входящим и исходящим письмам, для которых истекает срок подготовки или получения ответа. Пользователи могут настроить периодичность рассылки, например, каждый день в 9:00.

Механизм ускорит работу, позволит исключить такие ошибки вследствие человеческого фактора, как потеря писем, забытые неотвеченные письма, не позволит затянуть сроки по рабочим процессам, к примеру, бизнес-процессам рассмотрения документации, требующим ответ от контрагента. При необходимости усилит контроль исполнения писем, содержащих поручения руководства.

В новом релизе Appius-PLM УПСД добавлена возможность сравнения и объединения pdf-файлов из окна дерева проектов. Ранее функционал был доступен только в рамках процесса рассмотрения.

Новая версия системы Appius-PLM УПСД 2023.04 уже доступна пользователям в рамках действующей технической поддержки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

Санкции больно ударили по рынку ИТ-инфраструктуры, но он понемногу оживает

Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще