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«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ подключили моментальную оплату покупок через СБП «у полки»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, и банк ВТБ стали партнерами по подключению розничных магазинов ритейлера к Системе быстрых платежей (СБП). Клиенты «М.Видео» по всей стране получили возможность оплачивать товары по QR-коду непосредственно у полки магазина, а также на кассе, в мобильном приложении и на сайте сети. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает внедрять персонализированные платежные инструменты и развивать технологию OneRetail, обеспечивающую удобные и быстрые покупки в магазинах и онлайн. Система быстрых платежей (СБП) — это сервис системы Банка России, позволяющий мгновенно оплачивать покупки с помощью мобильного телефона. Клиенты «М.Видео» могут платить за товары через СБП не только на сайте, в приложении и на кассе, но и непосредственно у полки магазина.

По желанию покупателя консультант сгенерирует QR-код в мобильном приложении продавца, а покупателю остается только отсканировать код с помощью камеры смартфона и подтвердить проведение платежа в приложении своего банка. Переадресация в мобильный банк произойдет автоматически. Уведомление о проведении транзакции моментально поступит на телефон покупателя, и зачисление средств отразится на расчетном счете компании-продавца.

При оплате с помощью СБП доступны все преимущества покупок в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо», в том числе использование возможностей программ лояльности, включая списание бонусами до 50% от стоимости покупки.

Руководитель департамента по развитию финансовых технологий «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская: «“М.Видео-Эльдорадо” стремится предоставить покупателям лучший сервис при покупке бытовой техники и электроники, в том числе в части платежных инструментов. Безопасность и высокая скорость проведения транзакций при осуществлении оплаты через СБП хорошо вписывается в качественный клиентский путь. Мы ожидаем высокую долю платежных транзакций через СБП в ближайшей перспективе».

Руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев: «ВТБ сотрудничает с “М.Видео-Эльдорадо” на протяжении многих лет, и сейчас мы совместно реализовали один из самых масштабных проектов по внедрению платежного инструмента СБП в розничных торговых сетях. Уверен, что нововведение повысит привлекательность безналичных С2В расчетов в гипермаркетах группы. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение оплаты, в том числе без использования банковской карты, а ретейлер – сократить издержки за счет более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом».

Руководитель дирекции «Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика» – старший вице-президент банка ВТБ Артем Кулик: «Потребительский сектор – один из драйверов экономики России, и для ВТБ партнерство и поддержка компаний этого сектора – одно из приоритетных направлений. С “М.Видео-Эльдорадо” нас связывают долгие годы сотрудничества и десятки проектов, направленных на развитие компании, высокотехнологичных услуг для ее клиентов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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