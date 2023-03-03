Малый бизнес получил доступный тариф для коммуникаций и совместной работы на VK WorkSpace

Команды до 10 человек могут общаться в мессенджере, проводить звонки и видеоконференции, использовать корпоративную почту и работать с файлами в облаке на платформе VK WorkSpace. Благодаря новому тарифу подписка на все сервисы обойдется в 1490 рублей в месяц или 14 390 руб. в год. Об этом CNews сообщили представители VK.

Платформа для бизнеса объединяет суперапп VK Teams на базе мессенджера, корпоративную почту VK WorkMail и облачный сервис VK WorkDisk для хранения и редактирования файлов. Они поддерживают работу на всех популярных устройствах и операционных системах.

«У VK огромный опыт в развитии сервисов для коммуникации и совместной работы. Всеми продуктами VK WorkSpace более 10 тыс. наших сотрудников пользуются каждый день. Они интуитивно понятные, удобные и интегрированы между собой, — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech. — Сервисы платформы не только упрощают совместную работу, но и обеспечивают надежную защиту данных. Чтобы эти инструменты были доступны небольшим командам и компаниям, мы ввели на платформе новый тариф».

Доступ к каждому сервису по отдельности обойдется в сумму от 1390 руб. в месяц, а новый тариф позволит сократить расходы почти в три раза. При покупке подписки на VK WorkSpace по новому тарифу, бизнес сможет использовать облачную версию платформы для групп до 10 человек.

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Платформа VK WorkSpace включает коммуникационный суперапп с функциями мессенджера, аудио- и видеозвонков, корпоративную почту и облачное хранилище. Все сервисы находятся в едином цифровом пространстве, доступны сотрудникам в режиме одного окна и управляются из общей административной панели. Сервисы доступны как в облачной версии по модели SaaS, так могут быть развернуты On-Premise (на инфраструктуре заказчика). Входит в реестр российского ПО и отвечает требованиям 152-ФЗ.