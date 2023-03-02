Рейтинг района и похожие ЖК: VK расширила возможности ИИ-сервиса для застройщиков

В сервисе «VK квартирография» для застройщиков жилой недвижимости появились новые возможности. Он учитывает больше параметров для расчета квартирографии и прогноза цен на каждой стадии строительства, а также ЖК в похожих по инфраструктуре районах. Сервис адаптирует аналитику под потребности и особенности бизнеса застройщика. Это позволяет за несколько секунд рассчитать разные варианты квартирографии комплекса и определить оптимальное ценовое предложение. Решение протестировала ГК «Мангазея». По итогам эксперимента, точность прогнозирования стоимости квартир в среднем составила 92%. Сервис разработан на базе технологий PREDICT (проект VK). Об этом CNews сообщили представители VK.

«На наш взгляд, “VK квартирография” является перспективной разработкой и хорошим помощником для девелоперской отрасли. Мы уже проверили сервис на примере нашего ЖК “Интонация”. Результаты тестирования показывают точность не ниже, чем при аналитике ручным трудом, а сам процесс занимает менее одной минуты. Выгода при использовании сервиса очевидна», — отметил Сергей Янчуков, основатель и владелец ГК «Мангазея».

«VK квартирография» оценивает больше параметров для расчета квартирографии: сколько квартир, какого размера и с каким количеством комнат должно быть в комплексе. Модели учитывают исторические данные спроса, цен и предложений разных застройщиков в выбранной точке на карте. Алгоритмы анализируют данные об инфраструктуре и привлекательности района. Например, количество магазинов, банков, аптек, автомобильный и пешеходный трафик, доступность общественного транспорта и плотность застройки.

Среди новых параметров сервис учитывает агрегированную информацию о жителях района, социально-демографические показатели и средний доход. Дополнительно «VK квартирография» подбирает жилые комплексы, которые находятся в похожих районах: с аналогичными рейтингом геолокации, портретом жителей и уровнем развития инфраструктуры. Это помогает учитывать лучшие практики рынка и применять их при планировании квартирографии.

«Проектирование жилого комплекса — непростая задача. На корректный прогноз влияет большое количество факторов, которые не всегда можно учесть вручную. Технологии искусственного интеллекта помогают аналитикам упростить эту рутинную задачу. Модели анализируют больше ста параметров и с высокой точностью рассчитывают, какой ЖК эффективнее построить в выбранном месте и как выстроить продажи. “VK квартирография” поможет аналитикам быстрее и проще решать задачи или проверять уже сформулированные гипотезы», — сказала Любовь Пшеничникова, директор направления консолидированных цифровых решений для бизнеса, VK.