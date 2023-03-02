Почти 5000 предложений москвичей реализовано с помощью платформы «Город идей»

Столичной платформе «Город идей» исполнилось девять лет. С ее помощью жители делятся своими инициативами по развитию Москвы в самых разных сферах — от предпринимательства до благоустройства парков и дворов. За все годы реализовано более 4800 предложений, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сегодня на платформе “Город идей” зарегистрированы больше 410 тыс. москвичей. Из них 100 тыс. присоединились только в прошлом году. Это означает, что жителям столицы действительно удобен такой формат обратной связи. За девять лет реализовано почти пять тысяч предложений, которые они оставили на сайте», — отметила Наталья Сергунина.

Вице-мэр пояснила, что на платформе есть несколько разделов. Один из них — «Предложить идею». Там ежедневно и в любое время можно поделиться инициативой по улучшению жизни в городе. Оборудованные зоны отдыха в парках, уютные пешеходные бульвары и аллеи, благоустроенные остановочные пункты — это лишь часть уже осуществленных идей. А всего реализовано свыше 1000 предложений, поступивших через данный раздел.

Еще 3800 инициатив воплощено благодаря отраслевым проектам, в которых участвуют пользователи. Они выражают свое мнение по таким темам, как развитие сервисов ВДНХ или Московского зоопарка. В 2022 г. провели семь опросов, среди них «Комфортная Москва», «Мой спортивный район», «Зоологический парк» и «Туристическая Москва». Как итог — горожане направили более 8000 идей, лучшие уже в работе.

Многое из предложенного в рамках тематических проектов стало реальностью. Например, в районах открылись бесплатные спортивные секции, для детских технопарков сделали единый сайт, а в учреждениях культуры теперь есть мастерские семейного творчества.

Причем пользователи могут поделиться не только своей инициативой, но и результатами, прислав фото в раздел «Идеи жителей реализованы городом». В нем сейчас опубликовано более 22 тыс. снимков.

Платформу «Город идей» развивают государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.