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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

Команда инженеров «Фланта» создала систему виртуализации, которая реализует максимально удобную среду для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители «Фланта».

При создании модуля виртуализации команда «Фланта» не просто комбинировала имеющиеся на рынке технологии, а использовала самые сильные стороны каждой: Kubernetes, KubeVirt, Cilium, LINSTOR, Libvirt/QEMU. В итоге получился модуль виртуализации с удобным интерфейсом, с управлением напрямую из Kubernetes и с гарантией максимальной производительности при минимальном потреблении ресурсов.

Базовая функциональность модуля включает: управление виртуальными машинами: создание, удаление, запуск, остановка; механизм резервации IP-адресов; управление дисками: копирование, импорт; высокую доступность как для виртуальных машин, так и для компонентов платформы; SDN с мощными сетевыми политиками на базе Cilium; гибкий SDS на базе LINSTOR с поддержкой снапшотов, бэкапирования, шифрования и пр.; встроенный мониторинг, дашборды и алерты для системных Pod’ов и вышеперечисленных модулей; управление доступом на основе ролей и аутентификация на базе различных источников OAuth 2.0; автоматическое обновление всех компонентов платформы.

В ближайших планах на развитие модуля: улучшение механизма миграции виртуальных машин между гипервизорами; расширение пользовательского опыта: дополнительный CLI, мониторинг событий, документация и др.; веб-интерфейс для управления кластером и виртуальными машинами; поддержка VPC (virtual private cloud), чтобы создавать отдельные изолированные VLAN'ы и подключать к ним виртуальные машины.

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«Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019 г. компания стала сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider).

Основные продукты и услуги «Фланта»: Deckhouse — NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes; DevOps-аутсорсинг — сопровождение инфраструктуры в режиме 24x7 силами выделенной DevOps-команды; Okmeter — мониторинг инфраструктуры, настроенный за вас и доступный как on-premise или подключаемый облачный сервис.

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