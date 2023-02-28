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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

Команда инженеров «Фланта» создала систему виртуализации, которая реализует среду для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры. Система виртуализации реализована в виде модуля Kubernetes-платформы Deckhouse.

При создании модуля виртуализации команда «Фланта» не просто комбинировала имеющиеся на рынке технологии, а использовала самые сильные стороны каждой: Kubernetes, KubeVirt, Cilium, LINSTOR, Libvirt/QEMU. В итоге получился модуль виртуализации с удобным интерфейсом, с управлением напрямую из Kubernetes и с гарантией максимальной производительности при минимальном потреблении ресурсов, отмечают во «Фланте».

Базовая функциональность модуля включает: управление виртуальными машинами: создание, удаление, запуск, остановка; механизм резервации IP-адресов; управление дисками: копирование, импорт; высокая доступность как для виртуальных машин, так и для компонентов платформы; SDN с мощными сетевыми политиками на базе Cilium; гибкий SDS на базе LINSTOR с поддержкой снапшотов, бэкапирования, шифрования и прочего; встроенный мониторинг, дашборды и алерты для системных Pod’ов и вышеперечисленных модулей; управление доступом на основе ролей и аутентификация на базе различных источников OAuth 2.0; автоматическое обновление всех компонентов платформы.

С примерами создания виртуальной машины можно познакомиться в документации Deckhouse.

В ближайших планах по развитию модуля: улучшение механизма миграции виртуальных машин между гипервизорами; расширение пользовательского опыта: дополнительный CLI, мониторинг событий, документация и др.; веб интерфейс для управления кластером и виртуальными машинами; поддержка VPC (virtual private cloud), чтобы создавать отдельные изолированные VLAN'ы и подключать к ним виртуальные машины.

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