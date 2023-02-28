CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Цифровизация
|

Сибирские добывающие компании переходят на выделенные промышленные LTE-сети

В России растет рынок выделенных промышленных сетей LTE, сообщается в исследовании агентства ONSIDE. МТС построила 37% сетей PLTE в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно выводам аналитического агентства ONSIDE, российский рынок частных сетей LTE (PLTE), начавший развиваться в 2018 г., находится в стадии активного роста. За 2022 г. он вырос на 20% – до 1,5 млрд с 1,2 млрд руб.. Пятая часть всех PLTE-сетей развернута в Сибирском федеральном округе. В отраслевом разрезе выделенная мобильная связь чаще всего применяется в добыче полезных ископаемых. Так, по оценкам аналитиков, 30% всех корпоративных сетей приходится на горную промышленность, по 9% – на нефтегаз и добычу угля.

Среди публично объявленных проектов, наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС – 37% от всех проектов на рынке. Одним из последних кейсов стал запуск PLTE-сети на угольном разрезе АО «Междуречье» «Новой горной УК» в Кемеровской области – крупнейшей по количеству базовых станций и пользователей.

«Для оптимизации процессов в добывающей, нефтехимической промышленности и машиностроении сегодня применяется множество различных датчиков, видеокамер, средств связи и других устройств. Чтобы все это эффективно работало, нужен качественная цифровая среда, обеспечивающая высокую скорость передачи разнородного трафика и защиту данных. А на горных выработках, где отвалы меняют рельеф, важно еще и хорошее распространение сигнала, чего сложно добиться с помощью технологически связи или Wi-Fi. Все эти задачи решает выделенная промышленная сеть стандарта LTЕ», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

По данным ONSIDE, МТС по итогам 2022 г. обеспечила 47% от общего объема подключений в сегменте M2M/IoT (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей) — за год прирост абонентской базы составил 22,8%. Только в промышленной Кемеровской области количество умных гаджетов в сети интернета вещей МТС выросло на треть. В горнодобывающей отрасли востребованы приборы для телеметрии, позволяющие контролировать состояние карьерной техники в режиме онлайн.

Всего за 2022 г. количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 г. стали системы безопасности, камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

Поставки чипов в Россию полностью восстановились вопреки западным санкциям

CNews Analytics выпустил рейтинги поставщиков инфраструктуры дата-центров и ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще