CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Контур.авто» поможет дилерам проводить расчеты с физлицами при выкупе автомобилей

Компании, которые покупают подержанные авто у физических лиц, смогут переводить средства быстро, безопасно и с низкой комиссией. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис «Контур.авто» был запущен в 2021 г., но сейчас он значительно изменился. Такие изменения продиктованы ситуацией на рынке. Многие автомобильные бренды приостановили ввоз своей продукции в Россию, что привело к снижению ликвидных предложений у дилеров. Чтобы продолжать работу, многие дилеры стали активнее покупать подержанные автомобили и перепродавать их.

Одна из сложностей при выкупе авто — расчет с продавцом. Передача денег у многих компаний не организована: большинство по-прежнему используют наличные. Но такой способ расчета несет свои риски: нужную сумму нужно снять с расчетного счета, передать покупателю и привезти на сделку. Это не всегда безопасно.

У безналичных переводов также есть свои минусы. Например, банковский перевод может занимать до трех рабочих дней. А при переводе на карту банки могут установить лимит или взимать высокую комиссию. Команда «Контур.авто» проанализировала проблемы рынка и создала решение, которое поможет их избежать. Теперь дилеры могут перечислять безналичные переводы продавцам авто быстро и с низкой комиссией — от 0,5%.

Расчеты в сервисе проходят с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и Национальной системы платежных карт (НСПК). Это гарантирует безопасность и ускоряет доставку средств на счет: продавец получает деньги в течение нескольких минут после перевода.

В сервисе могут работать несколько пользователей из одной организации. При этом каждому из них можно установить свой уровень доступа. Например, один сотрудник сможет создавать переводы, другой — согласовывать их, а третий — проводить оплаты.

Антон Мерзляченцев, руководитель сервиса «Контур.авто»: «Ежедневно наша команда изучает сценарии взаимодействия дилеров с собственниками автомобилей, чтобы реализовать их в удобном и безопасном сервисе. Нашим решением уже пользуются автодилеры. Они успешно проводят расчеты в «Контур.авто», экономя при этом свои средства и время сотрудников. Мы продолжаем развивать сервис и добавлять в него новый функционал, чтобы он стал еще удобнее».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

Поставки чипов в Россию полностью восстановились вопреки западным санкциям

CNews Analytics выпустил рейтинги поставщиков инфраструктуры дата-центров и ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще