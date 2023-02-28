Более 18 тыс. контрактов с участием торгового бота заключили предприниматели на «Портале поставщиков»

С октября 2022 г. предприниматели на «Портале поставщиков» заключили 18,2 тыс. контрактов с использованием сервиса автоматических ставок, который помогает оптимизировать работу – экономить ресурсы и участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«“Портал поставщиков” – востребованный ресурс для проведения оперативных сделок, который постоянно совершенствуется. Чтобы упростить участие в котировочных сессиях, в октябре прошлого года был запущен торговый бот: он автоматически и поступательно делает ставки до минимальной цены, установленной предпринимателем. За несколько месяцев с его участием было заключено 18,2 тыс. контрактов на 2 млрд руб. В среднем в котировочных сессиях с применением бота снижение начальной цены контракта составило 37%, что позволило заказчикам сэкономить 1,2 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся три, шесть или 24 часа. В это время поставщики могут конкурировать друг с другом, постепенно снижая начальную цену контракта. Такие оперативные сделки позволяют предпринимателям быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчикам – приобретать необходимую продукцию по выгодной цене.

«На “Портале” работают более 290 тыс. поставщиков со всей страны, которым на безвозмездной основе доступны все его сервисы и функциональные возможности. Бот позволяет предпринимателям участвовать в мини-аукционах в автоматическом режиме, при этом не мешает другим участникам вносить свои ценовые предложения. В каждой третьей котировочной сессии с участием бота ставка, сделанная с помощью сервиса, привела к победе. Его активно применяют поставщики из Москвы, Пермского края, Псковской, Новгородской и Московской областей», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис автоматических ставок – это инструмент, позволяющий предпринимателям снизить трудозатраты и упростить участие в закупках, сохраняя высокий уровень конкуренции. При этом действия пользователей, в том числе и их настройки автоматических ставок, фиксируются в системе аудита, что позволяет контролировать правильную последовательность ставок в процессе проведения котировочных сессий.

Сейчас «Портал поставщиков» обеспечивает потребности более чем 54 тыс. заказчиков из 39 регионов России, которые закупают на нем необходимое оборудование для школ и поликлиник, горячие обеды в детские сады, строительные товары для ремонта, медицинские изделия для больниц, мебель, бытовую и хозяйственную продукцию, программное обеспечение.

Возможности «Портала» дорабатываются и расширяются. Функциональным заказчиком ресурса выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, за 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тыс. При этом ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб. Также на «Портале поставщиков» запустили сервис поиска продукции, изготовленной внутри России. Там представлено более 14 тыс. позиций.