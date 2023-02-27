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M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК»

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group запустил в промышленную эксплуатацию новую облачную инфраструктуру корпоративного класса, построенную на импортонезависимых продуктах отечественного разработчика «РУСТЭК», которые внесены в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Новый сегмент облака M1Cloud позволит российским компаниям минимизировать риски, связанные с отказом в обслуживании иностранными вендорами, а также расширить существующую ИТ-инфраструктуру за счет расширения количества вычислительных узлов под управлением российского ПО. Это решение оптимально подходит для локализации ИТ-инфраструктуры и миграции систем с иностранных платформ», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group и M1Cloud.

Облако M1Cloud на базе РУСТЭК позволит заказчикам регулярно получать обновления ПО, а также техническую поддержку не только сервис-провайдера, но и разработчика. Решение обладает всем необходимым функционалом для управления ИТ-инфраструктурой на стороне заказчика через личный кабинет, в том числе осуществлять доступ к сервисам и управление виртуализированными ресурсами, что значительно ускоряет процесс развертывания облачных мощностей для реализации бизнес-задач. В новом сегменте M1Cloud заказчикам доступен весь спект облачных сервисов: Infrastructure-as-a-Service, Storage-as-a-Service, VDI, Kubernetes, Disaster Recovery и др. В облаке автоматизированы процессы управления лимитами и биллинг ресурсов, предусмотрена интеграция с корпоративными системами СЭД, BPMS, ERP.

«На базе продуктов РУСТЭК провайдер создал облако, которое отвечает всем технологическим требованиям, предъявляемым к таким сложным инфраструктурам, и всем требованиям клиентов – потребителей облака. Личный кабинет самообслуживания имеет удобный и понятный интерфейс. Клиент может заказывать услуги с помощью одной кнопки», – отметил Георгий Мегрелишвили, генеральный директор компании «РУСТЭК».

Устойчивая производительность и высокая надежность решения обеспечивается размещением инфраструктуры в географически распределенных дата-центрах для бесперебойной работы информационных систем.

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«РУСТЭК» - российская компания-разработчик программного обеспечения для виртуализации. В линейку собственный продуктов входят: платформа виртуализации РУСТЭК для создания и управления ИТ-инфраструктурой, программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации РУСТЭК-ЕСУ, программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов РУСТЭК. VDI. Все решения включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (Cnews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2021 году составил 58%.

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