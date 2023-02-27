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4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила более 4500 школьных карт на чипах Микрона для учащихся Сахалинской области. Проект реализован совместно с Банком «ИТУРУП» и администрацией города Корсаков. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Дети могут использовать карту для бесплатного проезда на городских автобусах, а также для прохода в учебные заведения. В дальнейшем планируется интеграция школьной карты с системой проход-питание в образовательных учреждениях, а также дополнительные опции такие как посещение музеев, спортивных секций, кинотеатров и другие.

Школьные карты выпущены при участии регионального Банка «ИТУРУП». Расходы по выпуску карт взяла на себя администрация Корсаковского городского округа Сахалинской области. Карты будут выданы всем учащимся с 1 по 11 классы.

«Транспортные карты помогают администрациям городов вести учет пассажиров, используемых льгот, контролировать эффективность работы транспортной сферы, повышать качество оказываемых населению услуг, – сказал Александр Якичев, директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC. – ISBC помогает реализовывать проекты по импортозамещению в транспортной отрасли уже несколько лет. С 2019 г. наш завод производит школьные, транспортные и социальные карты для различных регионов России на российских чипах «Микрона». Использование отечественных компонентов позволяет исключить зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечить технологический суверенитет в таких важных отраслях как транспорт и образование».

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ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре промышленной продукции.

Группа компаний ISBC основана в 2002 г., является российским экспертом в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Собственное производство ISBC позволяет выпускать ассортимент бесконтактных смарт-карт, RFID-наклеек и корпусированных меток всех диапазонов LF, HF и UHF. Компания ISBC зарегистрировала более 10 патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире.

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