«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор»

Поставщик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет улучшить пассажирский опыт и оптимизировать работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

Модуль предназначен для адресного информирования пассажиров. «Диктор» в автоматизированном режиме создает сообщения на озвучивание и формирует очередь сообщений. Информация для озвучивания автоматически загружается из суточного плана полетов аэропорта. Администратор может контролировать очередь сообщений и запускать необходимые сообщения в ручном режиме.

«Диктор» поддерживает многозонность и позволяет формировать независимые текстовые шаблоны, которые будут транслироваться в разных зонах, при этом управление системой может происходить с одного рабочего места.

Использование звуковых синтезаторов позволяет гибко подходить к формированию объявлений. В случае добавления новых маршрутных участков или авиакомпаний, администратору ненужно расширять набор звуковых файлов, звуковой синтезатор автоматически сформирует новый шаблон.

Интеграция технологии Yandex SpeechKit позволяет озвучивать сообщения голосом, который сложно отличить от реального. Технология постоянно развивается и открывает возможность создания своего уникальной тональности, которая будет звучать только в конкретном аэропорту.

Система позволяет транслировать различные типы сообщений. Для озвучивания доступны как рейсовые, так и информационные сообщения (рекламные, технологические или экстренные).