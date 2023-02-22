«Элар» оцифровал для Русского музея тысячи книг и экспонатов из разных фондов

Специалистами корпорации «Элар» были созданы цифровые копии музейных коллекций Гравюры, предметов народного и древнерусского искусства, а также учетно-хранительской документации. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сотрудничество корпорации «Элар» и Русского музея началось еще в 2012 г., когда был отсканирован первый массив учетно-хранительской документации. Затем в 2018 г. в «цифру» были переведены 739 инвентарных книг основного фонда, а в 2020 г. специалистами «Элар» были отсканированы 435 учетных книг из отделов «Скульптура», «Медали», «Гравюра» и др.

В 2023 г. завершился очередной этап оцифровки. Были отсканированы инвентарные книги фондов, различные акты, протоколы экспертно-фондовой комиссии. Сканирование производилось специалистами на профессиональных планетарных сканерах, которые обеспечили безопасную оцифровку даже самым ветхим из документов. Оцифровка учетно-хранительской документации является важной для деятельности всех сотрудников музея, которые отвечают за регистрацию, движение и другие учетные процедуры с музейными предметами. Цифровая копия книги, размещенная в автоматической музейной системе КАМИС, дает возможность всем, кто занимается учетом и хранением музейных предметов видеть данные о предмете без непосредственного посещения фондового отдела, где хранится музейный предмет и учетные книги о нем. Это значительно ускоряет и упрощает процесс работы, а также предотвращает изнашивание документов.

Также в рамках проекта были оцифрованы музейные предметы из отделов «Гравюра», «Народное искусство», «Древнерусское искусство», «Декоративно-прикладное искусство». Результатом работ стали 158 420 графических образов в форматах RAW, TIFF и JPG, PDF, EXCEL.

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Русский музей — государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Позднее, в 1895 г. Николай II подписал указ о создании первого художественного музея национального искусства. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с X по XXI век.