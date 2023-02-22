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«Базальт СПО» анонсировала экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», в рамках работы по адаптации ОС к разным аппаратным платформам выпустила экспериментальную сборку операционной системы Simply Linux для одноплатного компьютера VisionFive v1 с платой SoC jH7100. Новая сборка Simply Linux подготовлена на основе репозитория Sisyphus riscv64 и будет интересна разработчикам, тестировщикам и опытным пользователям, у которых есть компьютеры с процессорами архитектуры RISC-V.

Новая сборка снабжена расширенным набором прикладного ПО. Пользователи могут выходить в интернет с веб-браузером Firefox (ранее в техническую сборку включался Epiphany), обмениваться электронными письмами в Thunderbird, общаться в мессенджере pidgin, редактировать тексты, презентации и электронные таблицы в офисном пакете LibreOffice, играть в игры и многое другое. В дистрибутив добавлен корневой сертификат безопасности Минцифры России ca-certificates-digital.gov.ru 1.0. Рабочее окружение — графическая среда Xfce 4.18 с обоями от Vladstudio.

В дистрибутив добавлены: корневой сертификат безопасности Минцифры России ca-certificates-digital.gov.ru 1.0; утилита для просмотра процессов в консоли htop 3.2.2; механизм предоставления пользователю дополнительных групп libnss-role 0.5.64; графический интерфейс сканера xsane 0.999.

Также улучшена поддержка периферийного оборудования — драйвера принтеров Epson и HP.

Образ протестирован на QEMU, VisionFive v1 и платах SiFive.

В основе новой сборки Simply Linux — ядро Linux un-def 6.1.10, находящееся в нестабильной ветке репозитория Sisyphus riscv64.

В сборку включены новые версии приложений openssl 1.1.1t, xorg-server 21.1.7 и x11vnc 0.9.16. Образ Simply Linux протестирован на QEMU, VisionFive v1 и платах SiFive.

«Наша компания ориентирована на многоплатформенность — на работу с разными процессорными архитектурами, — отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». — Мы хотим обеспечивать пользователям возможность выбирать компьютеры из максимально широкого спектра устройств, поэтому заранее готовимся к массовому выходу на рынок компьютеров с процессорами RISC-V».

RISC-V — это современные перспективные процессоры с большим будущим. Архитектура RISC-V с открытой спецификацией, которая развивается силами сообщества разработчиков из разных стран, распространяется под свободной лицензией и не требует никаких отчислений за использование или разработку процессоров. Принципы сообщества RISC-V позволят его членам свободно делиться наработками и существенно снижать время и стоимость создания продуктов, поэтому на сегодняшний день эта архитектура считается самой перспективной в мире.

«Базальт СПО» входит в международное сообщество RISC-V и ведёт работу по поддержке разных плат этой архитектуры. Статус «Стратегический участник» дает «Базальт СПО» право вести деятельность в рабочих группах сообщества, влиять на стратегию развития RISC-V и ее реализацию.

На сайте «Базальт СПО» можно ознакомиться и скачать образы Simply Linux для всех поддерживаемых платформ на архитектуре riscv64, включая VisionFive v1.

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