CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Navicon предложит клиентам российский RPA

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с компанией «Примо РПА». Благодаря их сотрудничеству клиенты Navicon получат доступ к отечественной системе роботизации бизнес-процессов Primo RPA, способной полноценно заменить продукты от глобальных ИТ-вендоров. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Из-за ухода с отечественного рынка зарубежных ИТ-вендоров перед российскими компаниями встал вопрос миграции на отечественные платформы RPA. Система Primo RPA — полноценная российская альтернатива RPA-решениям от мировых лидеров рынка, таких как UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon. Благодаря партнерству с «Примо РПА» Navicon сможет предлагать клиентам привычный уровень роботизации даже в условиях санкционных ограничений.

RPA-инструменты можно применять для автоматизации ряда таких задач, как обработка первичных бухгалтерских документов, настройка ответов ботов в службах поддержки, планирование цепочки поставок и во многих других операциях. Программные роботы Primo RPA способны в круглосуточном режиме выполнять рутинные операции, полностью исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

Primo RPA подходит для бизнес-процессов в крупных компаниях со множеством разрозненных ИТ-систем — в решении предусмотрены инструменты и компоненты интеграции, позволяющие настроить взаимодействие с большинством российских и зарубежных бизнес-приложений. Платформа имеет модульную архитектуру и поддерживает миграцию проектов из внешних систем — заказчики могут в сжатые сроки перейти с зарубежной платформы на Primo RPA.

На платформе можно работать в режимах No-code, Low-code и Only-code. То есть ее могут использовать для решения бизнес-задач как сотрудники, не обладающие глубокими компетенциями в ИТ, так и разработчики и центры компетенций крупных компаний, которые используют продукт для нетиповых задач. Таким образом, благодаря сотрудничеству с «Примо РПА» клиенты Navicon получат гибкое и масштабируемое решение для роботизированной автоматизации бизнес-процессов, которое поможет им перевести ряд рутинных процессов в «цифру», сократить объем ручного труда сотрудников и ускорить выполнение простых операций.

«Navicon продолжает расширять портфель отечественных решений для автоматизации бизнеса. Подход, который предлагает Primo RPA, позволяет до 35% сократить себестоимость процессов за счет передачи роботу повторяемых операций и высвободить рабочее время сотрудников на решение более сложных креативных задач. Сейчас мы наблюдаем высокий спрос на такой подход и рады предложить нашим клиентам надежное отечественное решение, способное закрыть все задачи по роботизации процессов в условиях ускоренного импортозамещения», — сказал Никита Егоров, руководитель департамента CRM, Navicon.

«Российский рынок даже в условиях экономической нестабильности и ухода зарубежных вендоров продолжает развиваться — бизнес понимает, что автоматизация рутинных задач позволяет сократить издержки и сделать бизнес-процессы более эффективными, а производительность сотрудников — высокой. И мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компанией Navicon, обладающей обширной экспертизой в автоматизации отраслевых компаний. Партнерство позволит нам расширить каналы продаж платформы Primo RPA и вывести цифровизацию российского бизнеса на новый уровень», — отметил Артем Виноградов, коммерческий директор «Примо РПА».

В дальнейших планах компаний Navicon и «Примо РПА» — развитие совместной экспертизы и первые пилотные внедрения.

***

Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил атлас импортортозамещения

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

Бежавший из страны SAP разрешит россиянам получать обновления своего ПО

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще