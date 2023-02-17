Подтверждена совместимость MVS VEGA с «Ред ОС»

Российские разработчики Medical Visual Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость MVS VEGA с операционной системой «Ред ОС». Тестирование прошло в рамках соглашения о технологическом партнерстве. В результате MVS VEGA стало первым решением в линейке продуктов Medical Visual Systems, вошедшим в экосистему «Ред ОС». Работа проведена с целью предоставления медицинским организациям как объектам КИИ импортонезависимого программного-аппаратного комплекса.

Аппаратно-программный комплекс MVS VEGA предназначен для оптимизации и автоматизации рабочих процессов в операционных и оперблоках клиник, видеодокументирования хирургических вмешательств, управления потоковым видео, трансляций операций и видеоконференцсвязи непосредственно из операционной, а также управления медицинским оборудованием и инженерными системами. Это решение позволяет эргономично настроить пространство операционной и повысить эффективность работы медицинского персонала как на уровне отдельно взятой операционной, так и на уровне оперблока, клиники и сети клиник. Продукт имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО.