Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки

Российский производитель музыкальных и визуальных решений для бизнеса Cubic Media разработал технологию «Контроль звука», которая с помощью специальных алгоритмов и нейросети помогает ритейлерам отслеживать соблюдение правил использования лицензионной музыки и звукового режима в торговых помещениях, а также проводить аудит аудиорекламы. На данный момент технология была успешно протестирована в крупной федеральной сети розничной торговли.

В ритейле распространена проблема, когда персонал торговых точек сети не соблюдает правила использования музыкального контента. Это касается как нарушения режима громкости фоновой музыки (например, убавления звука или полного отключения музыкального сопровождения в помещениях), так и смены лицензионного и специально подобранного для бренда музыкального контента на произвольный — персонал может включить свой плейлист из пользовательских стриминговых сервисов или просто радио.

Такие нарушения на местах могут привести к серьезным последствиям для всего бизнеса. Во-первых, при смене музыкального контента на произвольный контролирующие организации (Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС)) могут предъявить компании штраф до 5 млн руб. (ст. 1301 ГК РФ).

Во-вторых, ритейл несет весомые маркетинговые и имиджевые риски, так как фоновая музыка для бизнеса подбирается с целью формирования клиентской лояльности и развития знания о бренде. В реальности ее жанр может быть изменен на недопустимый для бренда, например, если вместо джаза играет шансон, в ней может появиться ненормативная лексика или творчество иностранных агентов, громкость звучания может быть меньше или музыка вовсе не будет играть в части магазинов сети.

«Контроль контента и его звучания в точках — это актуальная задача для всех ритейлеров, особенно для крупных сетей. Сотрудники включили не тот контент, музыка играет тише или громче, чем нужно, — это проблемы, от которых никто не застрахован. С помощью нашего решения ритейлеры смогут оградить себя от этих проблем, обезопасить от штрафов РАО и ВОИС, которые в среднем могут составлять 200-300 тыс. руб. за одну проверку, тем самым сэкономив деньги и время», — сказал Петр Демченко, технический директор и партнер Cubic Media.

Технология работает в связке звукового и программного решения Cubic Media, где с помощью алгоритмов и нейросетей определяется соответствие музыкального ряда заранее согласованному для конкретной точки плейлисту и громкость звучания музыки в помещении.

В случае нарушения система уведомляет клиента о проблеме в эфире любым удобным ему способом: по почте, в его личном кабинете музыкального сервиса или в мессенджере. Для крупных клиентов доступна возможность интеграции системы уведомлений через API.

Cubic Media также дополнил технологию функцией мониторинга аудиорекламы — это поможет ритейлу следить за тем, чтобы рекламная кампания действительно воспроизводилась в согласованном количестве и в конкретных торговых точках. Такой сервис станет рабочим инструментом отчетности перед рекламодателями.

Решение подходит как для малого бизнеса, так и для больших сетевых ритейлеров, для которых любое увеличение цены или сложный монтаж — проблема. Сопоставимой технологии по объему функциональности пока нет ни на российском, ни на западном рынке.

В планах Cubic Media — создание динамической регулировки громкости звука в зависимости от уровня шума в окружающем пространстве. Например, когда в час пик появляется больше людей в торговом центре или в кафе, поднимается голосовой шум, громкость фоновой музыки будет увеличиваться, и наоборот.

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Cubic Media основана в 2003 г. Это российский поставщик музыкальных и визуальных технологий для бизнеса, которые решают маркетинговые и коммуникационные задачи брендов. Технологиями Cubic Media пользуются более 45 тысю ритейл-точек по всей России и СНГ. Cubic Music — одно из бизнес-направлений Cubic Media, музыкальный сервис для среднего и крупного бизнеса.