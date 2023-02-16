Спрос бизнеса на ЭДО в 2022 г. вырос под влиянием трех факторов

Объем электронного документооборота (ЭДО) через сервисы «Контура» превысил 1 млрд, а количество пользователей увеличилось на четверть по сравнению с 2021 г. Тенденции рынка комментирует Денис Салих, коммерческий директор направления ЭДО в «Контуре».

Через сервисы ЭДО Контура в 2022 году прошло 1,3 млрд юридически значимых и EDI-документов. Объем документооборота вырос на 22% по сравнению с 2021 г. Юрлица и ИП стали активнее подключаться к сервисам онлайн-документооборота — пользователей стало больше на 26%. По прогнозу аналитиков «Контура», в 2023 г. темпы по приросту подключений сохранятся на таком же уровне. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Возросший интерес бизнеса к ЭДО в 2022 г. объясняется несколькими факторами. Во-первых, к ЭДО подключается всё больше предприятий малого и среднего бизнеса, которые оценили преимущества работы в онлайне. Во-вторых, многие выбирают электронный документооборот для сокращения затрат. Как подтверждение — скачок подключений к сервисам ЭДО весной в период подорожания офисной бумаги. В-третьих, фактор госрегулирования — законодательная база для ЭДО постоянно совершенствуется», — сказал Денис Салих, коммерческий директор направления ЭДО в «Контуре».

Маркировка выступила одним из драйверов для перехода на электронный документооборот в 2022 г. С января электронные УПД стали обязательными для шести товарных групп. Осенью ввели объемно-сортовой учет для молочной продукции и упакованной воды. В результате с середины 2022 г. ежемесячное количество документов с реквизитами маркировки в сервисах ЭДО «Контура» выросло в 4,9 раза по сравнению с первым полугодием 2022 г.

Кроме того, на рост интереса к ЭДО повлияли изменения в трудовом законодательстве — работодатели активно внедряли электронные документы в кадрах, поскольку в конце 2021 г. возникла правовая основа для этого (внесены поправки в ТК РФ). Активное развитие получил и ЭДО в логистике благодаря изменению нормативного регулирования: появились форматы транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказа, утверждены правила обмена электронными перевозочными документами, создана Государственная информационная система электронных перевозочных документов и аккредитованы первые операторы ИС ЭПД.

«Предполагаем, что в 2023 г. продолжится развитие ЭДО в сфере грузоперевозок. Всё больше компаний будут переходить на электронные транспортные накладные, появится возможность перевести в электронный вид путевой лист и заказ-заявку, — отметил Денис Салих. — К устойчивым трендам 2023 г. можно отнести переход на ЭДО малого и среднего бизнеса. Динамика уже сложилась, как показывает аналитика последних лет. Среди компаний, подключающихся к ЭДО, на долю сегмента МСБ приходится до 80%».

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