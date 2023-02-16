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Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн

Летом 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило первую версию сервиса «Госключ». Сервис позволяет пользователям портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью проводить подписание документов онлайн через одноименное мобильное приложение. Процедура создания подписи в приложении является бесплатной и занимает всего несколько минут.

Апробация сервиса была проведена на договорах оказание услуг сотовой связи. Сейчас набор документов, которые могут быть подписаны через приложение, постоянно расширяется. На конец 2022 года с использованием технологии «Госключа» было реализовано около 30 государственных и коммерческих сервисов и услуг.

Компания «Кворум» выпустила решение для легкой интеграции с сервисом «Госключ» через СМЭВ. Адаптер «Госключ» позволяет в том числе кредитным организациям передавать на подпись своим клиентам, контрагентам или сотрудникам различные юридически значимые документы и заявления, заключать договоры в электронном виде и получать результаты их подписания.

Адаптер поддерживает 4 сценария работы:

  • подписание документа усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) с идентификацией подписанта по OID в ЕСИА;
  • подписание документа усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) с идентификацией подписанта по номеру СНИЛС;
  • подписание документа усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП) с идентификацией подписанта по OID в ЕСИА;
  • подписание документа усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП) с идентификацией подписанта по номеру СНИЛС.

Работа с Адаптером «Госключ» строится по следующему сценарию:

  1. информационная система банка передает в Адаптер запрос на отправку документов с указанием идентификационных данных подписанта и максимального срока подписания, а также подписываемый документ;
  2. Адаптер передаёт запрос через СМЭВ для публикации на Портал госуслуг (ЕПГУ);
  3. ЕПГУ публикует документы в личном кабинете подписанта и направляет ему push-уведомление на мобильный телефон через приложение «Госключ»;
  4. подписант ставит электронную подпись через мобильное приложение;
  5. ЕПГУ через СМЭВ направляет в Адаптер «Госключ» электронную подпись, установленную на документе;
  6. Адаптер возвращает подпись в информационную систему банка.

Адаптер «Госключ» корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом. Решение работает на операционных системах семейства Windows Server, готовится релиз для ОС Astra Linux. Поддерживаются СУБД open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL, Oracle; MS SQL. Интеграция Адаптера с внешними информационными системами может быть реализована с использованием широкого набора интерфейсов:

  • soap-запросы;
  • очереди MQ;
  • обращение к базе данных;
  • файловый обмен.

Адаптер «Госключ» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.

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