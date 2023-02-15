CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Студенты МТУСИ разработали интеллектуальный комплекс, снижающий вероятность ДТП

Проект студентов МТУСИ eyesOn отобран для участия в крупнейшем стартап-акселераторе «Южный ИТ_Парк». Теперь ребятам предстоит в течение четырех месяцев пройти обучение и представить разработку перед инвесторами. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Университет представляют Михаил Вяткин, Семен Вотяков, Василий Хурани, Максим Русалимов и Дарья Бутовская. Создание комплекса проходит на базе Центра компьютерного зрения МТУСИ.

«Наш проект направлен на повышение уровня безопасности дорожного движения. Существует так называемый “гипноз автострады”: глаза человека открыты, могут даже работать базовые рефлексы водителя (например, удержание автомобиля в полосе), но мозг «отключен», поэтому любое изменение дорожной обстановки игнорируется и приводит к ДТП», — сказал капитан команды Михаил Вяткин.

Студенческие коллектив предложил комплекс контроля усталости, представляющий собой блок с айтрекером и светодиодами.

«Айтрекер отслеживает взгляд водителя, эти данные поступают в модель машинного обучения, которая по движению и направлению взгляда определяет и сразу реагирует на гипноз или сон. Далее мерцание с определенной частотой пробуждает водителя», — отметил Михаил Вяткин.

Финальный питч в рамках проекта состоится 16 июня 2023 г. в Ростове-на-Дону. До этого времени команда планирует проанализировать целевую аудиторию, просчитать бизнес-метрики, провести глубинные исследования и доработать продукт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве создается единое цифровое кладбище

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Чат-бот Microsoft за секунду заставили раскрыть все его секретные внутренние инструкции. Список

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще