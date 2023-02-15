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Промышленность и ИТ-компании Самарской области переходят в облака

Цифровая экосистема МТС отметила рост спроса на облачные решения #CloudMTS со стороны представителей бизнеса Самарской области. В 2022 г. количество обращений от компаний выросло более чем на треть по сравнению с 2021 г. Больше всего облачные сервисы востребованы у промышленных и ИТ-компаний региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным провайдера #CloudMTS, в 2022 г. наиболее активно облачные решения использовали промышленные компании Самарской области. 26% запросов пришлось на производителей автомобильных запчастей, представителей сферы машиностроения и производства товаров народного потребления. Примерно тот же уровень спроса демонстрировали ИТ-компании региона: разработчики программ и мобильных приложений. Чуть менее 10% пришлось на ритейл, логистические компании и представителей сферы слуг.

Более половины заказчиков в регионе (54%) арендовали виртуальную инфраструктуру #CloudMTS в качестве альтернативы покупке и техподдержке дорогостоящего серверного оборудования или переместили свои ресурсы из облаков других провайдеров. Часть клиентов пользуется защищенным сегментом облака IaaS 152-ФЗ, гарантирующим безопасную обработку персональных данных. Еще около 10% заказчиков подключали услуги резервного копирования.

«Промышленным предприятиям региона аренда виртуальной инфраструктуры позволяет снизить расходы в среднем на 25% процентов ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание серверов. При этом бизнес может в любое время скорректировать объем виртуальных ресурсов в зависимости от потребностей. ИТ-компаниям региона в #CloudMTS доступны услуги для разработки и тестирования ПО, среди наиболее востребованных - сервисы для управления кластерами и облачные системы управления базами данных», — сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура сервис-провайдера распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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