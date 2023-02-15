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Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС»

Отечественные разработчики программного обеспечения «Лаборатория 50» и «Ред софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании протестировали и подтвердили совместимость приложения для работы с документами в формате PDF «Окуляр ГОСТ» с операционной системой «Ред ОС».

Программное обеспечение «Окуляр ГОСТ» с плагином «Криптопро» является аналогом Adobe Acrobat и поддерживает встраиваемый формат электронной подписи CAdES. Инструменты для рецензирования документов позволяют вести заметки, выделять текстовые и графические фрагменты, накладывать штампы. «Окуляр ГОСТ» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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