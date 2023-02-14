R-Style Softlab реализовала возможность работы с цифровыми финансовыми активами в системе RS-FinMarkets

Компания R-Style Softlab информирует, что в системе RS-FinMarkets появились новые виды финансовых инструментов — цифровые финансовые активы (ЦФА). Кроме этого, банки получат возможность работать с утилитарными цифровыми правами, которые с помощью цифрового свидетельства подтверждают право субъекта на поставку товара, оказание услуги или нематериальную продукцию. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Реализована возможность выполнения инвентарных операций, то есть фиксирующих изменения остатка ценных бумаг в депозитарии. В последующих обновлениях будут добавлены новый раздел отчета по ценным бумагам (форма 0409711) в части цифровых финансовых активов, налоговый учет и сделки с ЦФА.

«Запуск взаимодействия с цифровыми активами — востребованная рынком функция. Появление новых финансовых инструментов требует от участников банковского и брокерского рынков подготовить инфраструктуру для взаимодействия с новыми активами, — сказал Ринат Каримов, управляющий директор по банковским продуктам R-Style Softlab. — Возможность работы с ЦФА обеспечит банкам дополнительные возможности как в части размещения собственных ЦФА, так и в части проведения торговых операций в интересах кредитной организации».