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Аналитическое агентство АКРА перешло на российскую систему видеосвязи TrueConf Server

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), аккредитованное Центральным банком России, внедрило отечественную систему видеоконференцсвязи «все в одном» — TrueConf Server. Решение позволило объединить сотрудников в единую сеть коммуникаций для дистанционного общения, решения текущих задач и координации рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители TrueConf

АКРА предоставляет услуги по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов и прогнозов по ним. Основная задача агентства — обеспечение рейтинговыми и аналитическими данными участников финансового рынка. АКРА ведет деятельность с 2015 г.

Сотрудники АКРА взаимодействуют с акционерами, клиентами и партнерами в России и за рубежом, в том числе — в филиале АКРА в Казахстане, поэтому наличие стабильной связи является обязательным условием для эффективной работы. Ранее в компании использовался иностранный сервис ВКС, однако после ограничения вендором поддержки руководство приняло решение отказаться от него в пользу отечественной ВКС-платформы TrueConf Server.

Решение было развернуто на оборудовании АКРА, что позволило запустить автономную сеть коммуникаций, к которой имеют доступ только сотрудники компании. Работа решения не зависит от зарубежных поставщиков ПО и провайдеров и защищена от санкционных блокировок и ограничений, что гарантирует бесперебойность коммуникационных процессов организации.

Видеосвязь в компании используется для проведения рабочих совещаний, внешних конференций с клиентами и подрядчиками, а также для обучения сотрудников и клиентов агентства. Штат компании насчитывает порядка 70 человек, которые на постоянной основе используют ВКС и дополнительные инструменты совместной работы, предоставляемые системой — демонстрацию рабочего стола и презентаций, запись видеоконференций и др.

«Стабильное и защищенное ВКС-решение, развернутое на инфраструктуре агентства и независимое от санкционных ограничений, является неотъемлемым элементом обеспечения повседневной работы компании, — сказал Алексей Мухин, управляющий директор АКРА. — Видеосвязь TrueConf помогла создать безопасные и комфортные условия как для дистанционного взаимодействия сотрудников АКРА, так и выстроить надежный и защищенный канал связи с партнерами и контрагентами в России и за ее пределами».

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения. Решения TrueConf основаны на современной программной архитектуре. Решение TrueConf полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».

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